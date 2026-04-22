Nuevos rostros en pantalla y segmentos: Rodolfo González habla de cambios en Telenoticias

Rodolfo González, director de Telenoticias, se refirió a algunos de los cambios que ha implementado en el noticiero de Canal 7.



Uno de los más notorios fue su aparición frente a cámaras, este martes en la edición vespertina, junto a la periodista Stefanía Colombari.



Esto se suma a la decisión de retomar la dinámica de dos presentadores en cada emisión del informativo.

“Estamos en un proceso. Ahora nos estamos enfocando en darle mayor participación en pantalla a nuestro talento, tanto al personal de Telenoticias como al de Teletica.com, que poco a poco se incorpora y asume una participación más activa en televisión”, detalló.

Pero los cambios no se detienen ahí. Desde que asumió el cargo de director el 17 de febrero pasado, González ha apostado por fortalecer la propuesta informativa con nuevos segmentos; dos de estos ya están al aire.



“Una se llama ‘Las dos caras de la moneda’, que busca contrastar opiniones, a favor y en contra, en temas de interés nacional.

“La otra es ‘Telenoticias explica’. Como su nombre lo dice, explica de manera sencilla un tema relevante que, en ocasiones, no se comprende totalmente”, indicó el director.

El periodismo interpretativo también ha encontrado un espacio en Telenoticias, que durante las últimas semanas ha mostrado al aire una serie de reportajes sobre temas como la crisis de los rellenos sanitarios, el robo de combustible y la lengua bribri, la cual ha perdido un 50% de sus hablantes en los últimos 15 años. Además, transmisiones especiales como la del despegue y el amerizaje del Artemis II.

“Estamos pensando en nuevos cambios para las próximas semanas y no descartamos, a mediano plazo, un relanzamiento del set”, concluyó González.



