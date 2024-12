Nuevos documentos revelan problemas legales detrás de la separación de The Beatles

Unos documentos legales encontrados recientemente, que arrojan nueva luz sobre la separación de la legendaria banda británica The Beatles, serán subastados el 12 de diciembre, anunció el lunes la casa de remates Dawsons.



Aunque se achacó la ruptura a diferencias creativas, a tensiones por celos o a la novia de John Lennon, la japonesa Yoko Ono, estos documentos revelan las numerosas y complicadas batallas legales que también afrontó la banda.



Los documentos, más de 300 hojas, que fueron descubiertos en un armario donde habían estado almacenados desde la década de 1970, incluyen copias de las actas de las reuniones con el asesor del grupo, textos legales y una copia de la escritura de 1967 con los términos y condiciones de un acuerdo entre los miembros.



Esos escritos muestran que después de la muerte del mánager Brian Epstein, en 1967, la banda se dio cuenta de que no se había contabilizado el dinero generado por el cuarteto y que las autoridades fiscales los estaban investigando.



Otra batalla legal estalló cuando Paul McCartney se opuso a la decisión de otros miembros de la banda de contratar a Allen Klein como su nuevo mánager.



Los archivos descubiertos documentan la posterior batalla judicial iniciada por McCartney contra la banda en Londres en 1970, que expuso la mala gestión de Klein.



Otros textos se centran en la partida de Pete Best, batería del grupo entre 1960 y 1962, y la llegada de Ringo Starr en su lugar, los derechos cinematográficos y musicales y la incapacidad de Klein para presentar cuentas ante las autoridades fiscales.

​"Aunque John, Paul, George y Ringo se cansaron de ser The Beatles y querían continuar sus carreras en solitario, debió ser un momento difícil para ellos", dijo Denise Kelly, directora del departamento de entretenimiento y cultura popular de Dawsons.

McCartney dijo en 1970 que ya no trabajaba con el grupo, pero el proceso legal para disolver la banda no finalizó hasta 1974.



Dawsons espera que la venta del fajo de documentos que se subastará la próxima semana supere las 5.000 libras (unos 6.353 dólares).