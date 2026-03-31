Nuevo tráiler de 'Euphoria' con Rosalía, la despedida de Eric Dane y una inesperada boda

La tercera temporada de Euphoria lanzó su esperado tráiler y dejó al descubierto varios de los elementos clave que marcarán esta nueva etapa: la incorporación de Rosalía, la última actuación del fallecido Eric Dane y un giro argumental que ha sorprendido a la audiencia, la boda entre Cassie y Nate.

El adelanto, publicado recientemente, confirma que la serie regresará con una narrativa más madura tras un salto temporal de cinco años.

En este contexto, uno de los momentos más significativos es la aparición de Eric Dane en su papel de Cal Jacobs, en lo que representa un estreno póstumo tras su fallecimiento el pasado 19 de febrero a los 53 años, luego de enfrentar una esclerosis lateral amiotrófica.

Su personaje protagoniza un reencuentro con Jules, interpretada por Hunter Schafer, retomando una de las tramas más complejas de la primera temporada.

El tráiler también muestra a Rue, interpretada por Zendaya, en una sala de interrogatorios, lo que anticipa conflictos legales relacionados con un viaje a México. La historia, según se sugiere, profundizará en decisiones extremas y sus consecuencias, manteniendo el tono crudo que caracteriza a la producción creada por Sam Levinson.

Otro de los elementos que ha generado mayor conversación es la relación entre Nate Jacobs (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney), quienes aparecen llegando al altar. Este giro marca un punto de inflexión en una historia previamente marcada por la inestabilidad emocional y los vínculos tóxicos.

En paralelo, la participación de Rosalía ha despertado gran expectativa. La artista interpreta a Magick, una bailarina de pole dance en un club nocturno, cuya estética y breve aparición han sido suficientes para posicionarla como uno de los personajes más comentados. Su incursión en la actuación se consolida así como uno de los atractivos principales de la temporada.

El avance también deja ver nuevas etapas en la vida de otros personajes, como Lexi, interpretada por Maude Apatow, quien incursiona en la escritura en Hollywood, mientras Jules explora el modelaje.

La producción de esta tercera entrega se vio afectada por diversos retrasos, entre ellos las huelgas en la industria del entretenimiento y la muerte de Angus Cloud, lo que incrementó la expectativa en torno a su estreno, ya que estaba para el 2023.

Vea aquí el tráiler completo:

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La nueva temporada se estrenará el próximo 12 de abril, con la promesa de una evolución narrativa que llevará a sus personajes a enfrentar una vida adulta marcada por el conflicto, la identidad y la redención.