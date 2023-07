Nuevo tema ‘In My Bones’ nació de amistad entre Willy Rodríguez y DJ Who

Dos talentos latinos destacados, Willy Rodríguez y DJ Who , tras más de 13 años de amistad, decidieron unir esfuerzos para crear In My Bones , nuevo sencillo lanzado este jueves.

El fruto de esta colaboración es In My Bones , un nuevo sencillo que combina elementos de la música electrónica con matices del funk .

El video musical fue dirigido y producido por DJ Who, fue filmado en Santiago de Chile y presenta a Willy Rodríguez como protagonista de una esperanzadora historia de amor, añadiendo un elemento visual que complementa a la perfección la poderosa canción.



Rodríguez destaca que DJ Who lo sacó un poco de su zona de confort; pero, al mismo tiempo, lo llevó a un espacio musical cómodo y familiar donde pudo expresarse de una manera única.



Además, el tema cuenta con la colaboración de músicos destacados como Jam Ortis y Mr. Talkbox (colaborador de Bruno Mars), Ron Avant y Jorge Ríos (colaboradores de Anderson Paak), lo que añade aún más calidad y diversidad al proyecto.



In My Bones fue lanzada un día antes del esperado concierto de Cultura Profética, agendado para este sábado 15 de julio en Jacó, en el marco del Tsunami Fest.