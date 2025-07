Nuevo récord en la industria de la moda: primer bolso Birkin vendido por casi $10 millones

El primer bolso Birkin de Hermès, diseñado especialmente para la actriz y cantante Jane Birkin en 1984, se vendió el jueves en París en una subasta por 8,582 millones de euros (casi 10 millones de dólares), indicó Sotheby's en su sitio web.



Este gran bolso negro de cuero, que dio origen a lo que se convertiría en uno de los bolsos más famosos y caros del mundo, era "la pieza central" de la venta titulada "Fashion Icons", con objetos y creaciones de prestigiosos diseñadores a la venta.



La subasta coincidió con la última jornada de la Semana de Alta Costura parisina.



Este "prototipo histórico hecho a mano", grabado con las iniciales J.B, se distingue por varias particularidades que lo hacen una pieza única: su tamaño, sus anillas metálicas cerradas, su correa no desmontable y la presencia de un cortaúñas integrado.



La idea del bolso surgió durante un vuelo París-Londres. La cantante y actriz inglesa, quien murió en 2023, se quejó a su vecino de no encontrar un bolso adaptado a sus necesidades de madre joven.



Este último no era otro que Jean-Louis Dumas, gerente de Hermès en esa época.



El artículo, diseñado con un bolsillo dedicado para un biberón, ve la luz en 1984 y lleva el nombre de Birkin.



Cuarenta años después, este bolso de cuero se ha convertido en el producto emblemático del fabricante de marroquinería francés.



Producido en cantidades muy limitadas, el bolso es símbolo de exclusividad.



El precio puede variar considerablemente, desde algunos miles de dólares para los modelos más simples, hasta varios cientos de miles de dólares para los más lujosos.



Este primer ejemplar es el bolso más caro jamás vendido, y el objeto de lujo más caro vendido en una subasta en Europa, aseguró Sotheby's en un comunicado.



El último bolso que batió récords en una subasta fue un modelo Kelly, también de Hermès, en versión piel de cocodrilo, por la suma de 513.000 euros en noviembre de 2021.

"Estoy asombrada por el resultado, pero, como coleccionista apasionada, estoy ante todo profundamente conmovida", declaró la propietaria del bolso Birkin, presentada como Catherine B. en el comunicado de Sotheby's. "Me hizo revivir mi propia batalla de ofertas, hace veinticinco años, y el sentimiento feroz e indescriptible que fue el ganar este maravilloso bolso" añadió.

Birkin fue la musa y pareja del cantante de rock francés Serge Gainsbourg, y madre de la actriz Charlotte Gainsbourg. La familia es una de las estirpes más célebres del mundo intelectual parisino.



Jane Birkin acostumbraba a llevar este bolso Hermès a todos lados, e incluso le pegó adhesivos de organizaciones a las que daba apoyo público, como Médicos del Mundo o Unicef.