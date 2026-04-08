Nuevo escenario promete un "show" más cercano de Ed Sheeran en Costa Rica

El espectáculo del artista británico Ed Sheeran el próximo 30 de mayo en el Estadio Nacional de Costa Rica contará con un escenario secundario en medio del público, diseñado para acercarlo aún más a sus seguidores.



Este segundo escenario estará ubicado en la zona de Front Numerado, en el centro del público, y será uno de los momentos más destacados del espectáculo. Desde ahí, el cantante británico no solo interpretará parte de su repertorio, sino que también aprovechará para conversar con sus fanáticos y demostrar su talento musical en un formato más íntimo.

De acuerdo con reseñas de medios internacionales como The Guardian, este segmento del show aporta dinamismo y genera una conexión directa con el público, uno de los objetivos principales de la gira, que busca que los asistentes vivan el concierto como una experiencia cercana y memorable.



Otra de las novedades confirmadas es la participación del dúo Honahlei como acto de apertura. El proyecto está integrado por la costarricense Michelle González, conocida también como MishCatt, y el músico austriaco Kevin Etheridge, quienes fueron seleccionados por el propio Sheeran.



La organización también informó que aún hay entradas disponibles en diferentes localidades. Los precios oscilan entre ₡37.424 en gradería sur y ₡77.187 en front numerado, mientras que otras zonas como platea/balcón, sombra este/oeste y gramilla presentan valores intermedios.

Este nuevo escenario estará en la sección Front Numerado (rosado y azul en la imagen).

Además, se mantiene habilitada la opción de financiamiento a tasa cero a tres y seis meses con tarjetas BAC. El evento está catalogado como apto para todo público, por lo que las personas menores de edad deberán ingresar acompañadas por un adulto.

