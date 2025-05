¡Nuevo amanecer para Morat! Estrena ‘Ya es mañana’ y hace historia en plataformas digitales

Morat, una de las bandas más influyentes del pop/rock en español, lanzó su esperado quinto álbum de estudio, titulado Ya es mañana.

Esta nueva producción no solo marca una evolución sonora para la banda, sino que también la posiciona como pionera en el ámbito digital: se trata del primer artista de habla hispana o agrupación en ingresar al Top 10 global de álbumes más esperados de Spotify, gracias a la herramienta Upcoming Releases Hub y según la prensa internacional.



El pasado 14 de mayo, Morat ofreció una experiencia exclusiva para sus seguidores en el Movistar Arena de Bogotá, donde presentó en vivo las 14 canciones que componen este nuevo trabajo. El escenario, ambientado como un restaurante estadounidense de los años 90, con lámparas de lava, sillas de charol y un televisor retro, reforzó el aire nostálgico que impregna este disco.



Ya es mañana toma como inspiración el sonido noventero y refleja las vivencias de una banda que ha recorrido el mundo sin perder su esencia. De acuerdo con Billboard, en términos sonoros, el proyecto es hijo de la carretera y de las guitarras, pero también de las influencias de los 90, que van desde Counting Crows hasta La Oreja de Van Gogh.





El álbum llega luego de un exitoso 2024, en el que Morat realizó una gira internacional que incluyó 14 países y reunió a más de un millón de personas en 24 estadios.

Entre esos destinos, Costa Rica tuvo un papel destacado: la última visita del grupo al país fue en el Picnic Festival 2025, aunque cuatro meses antes, en octubre de 2024, presentaron su esperado show ‘Antes de que amanezca’ en el Estadio Nacional.



Canciones como Faltas tú, Antes de cumplir los 30, Por si no te vuelvo a ver y Cuarto de hotel ya han sido lanzadas como sencillos. Además, destaca la colaboración con Camilo en Me toca a mí y el tema Vuelvo a ti, que se posiciona como el foco principal del disco.



Con Ya es mañana, Morat no solo reafirma su lugar en la cima del pop en español, sino que también marca un precedente en la forma en que se lanza y recibe la música en la era digital.