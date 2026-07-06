Nueve kilómetros de exigencia: así se prepara la Banda Cedes Don Bosco para Pasadena

Recorrer poco más de nueve kilómetros por las calles de Pasadena, California, no es tarea sencilla. Ese será el desafío que enfrentará la Banda Cedes Don Bosco el próximo 1.° de enero de 2027, cuando participe en el tradicional Desfile de las Rosas, considerado el evento de bandas de marcha más importante del mundo.



Para afrontar este reto, los 300 integrantes mantienen una exigente preparación física. Además de ejercitarse, realizan constantes trabajos de coordinación para lograr una presentación impecable (ver video adjunto).



Cada movimiento debe ejecutarse con precisión y concentración, ya que cualquier detalle puede marcar la diferencia durante el recorrido, que será observado por miles de personas en las calles y millones más a través de la televisión.



La preparación también incluye un intenso trabajo musical. Expertos nacionales e internacionales en bandas de marcha brindan acompañamiento para que el espectáculo alcance un nivel de clase mundial.



El esfuerzo de los músicos y del equipo que los acompaña es enorme, pero todos comparten un mismo objetivo: representar a Costa Rica de la mejor manera en Pasadena.



Aunque aún falta más de medio año para el viaje, la banda ya impulsa una campaña para recaudar fondos y cubrir los costos de la participación.



Las personas interesadas en apoyar este proyecto pueden obtener más información en bandacedesdonbosco.com y en las redes sociales de la Banda Cedes Don Bosco.











