Nuevas denuncias por delitos sexuales contra el cantante francés Patrick Bruel

El célebre cantante francés Patrick Bruel, que se encuentra ya imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual, sumó esta semana dos nuevas denuncias por delitos sexuales, informaron este sábado medios locales.

Las dos nuevas querellas contra él fueron formalizadas el viernes ante el tribunal judicial de Nanterre (a las afueras de París), que centraliza los casos abiertos contra el que fue uno de los grandes ídolos de la música francesa en la década de 1990. La Fiscalía correspondiente indicó el jueves que la investigación formal abarca acusaciones de violación en 2008 en Neuilly-sur-Seine (al oeste de París), tentativa de violación en 2010 en Bruselas, y agresión y acoso sexual en Perpiñán (sur de Francia) y Ajaccio (Córcega), ambos casos en 2019.

Una de las nuevas denuncias se refiere a un intento de violación y una agresión sexual que tuvieron presuntamente lugar en octubre de 2007, durante una visita de Patrick Bruel al Festival de Cine de La Reunión, según detalló la cadena BFMTV, al confirmar una información del portal de investigación periodística Mediapart. La segunda denuncia se refiere a una violación y una agresión sexual que tuvieron lugar, según la acusación, en mayo de 2012.

Estos casos se suman a las numerosas denuncias y acusaciones públicas que han ido emergiendo desde abril pasado contra Bruel, si bien en algunos casos los hechos ya prescribieron y no podrán ser tramitados por la justicia . El también actor, de 67 años, estuvo esta semana en detención provisional entre el lunes y el miércoles por la noche, cuando declaró ante un juez de instrucción. Tras el interrogatorio, se dictó su imputación por, hasta la fecha, cuatro de las 13 denuncias que analizaba ese tribunal contra el intérprete de éxitos como 'Perder la voz'.

La Fiscalía había pedido, además de la inculpación de Bruel, que permaneciera provisionalmente encarcelado, pero la Justicia optó por concederle la libertad bajo control judicial. Las condiciones que se le impusieron incluyen la entrega del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, orden de alejamiento y una fianza de 500.000 euros.

Bruel, por su parte, rechaza las acusaciones y, a través de sus abogados, había indicado que estaba "a disposición de la justicia" para responder "a todas las preguntas de los investigadores" y que tenía intención de aportar "todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia". La semana pasada, Bruel suspendió las representaciones en París de la obra de teatro 'Deuxième Partie' (Segunda parte), que protagonizaba. Anteriormente, ya había cancelado todos sus conciertos previstos hasta septiembre.