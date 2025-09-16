Nueva York tendrá una cafetería "Central Perk" inspirada en "Friends"

Los fanáticos de "Friends" pronto podrán disfrutar de una taza de café muy al estilo de Joey en una recreación en Nueva York de la cafetería "Central Perk", famosa por la popular serie de televisión de principios del milenio.

El café no costará solo tres dólares como en la aclamada serie, pero el local sí tendrá sofás de color albaricoque y logotipos estilo clipart, fieles a la comedia emitida entre 1994 y 2004.

Central Perk Coffee Co, que ya tiene una sucursal en Boston, administrará la sucursal de Manhattan, dijo el martes la compañía en un comunicado conjunto con Warner Bros. Discovery Global Experiences.

La emblemática cafetería estará ubicada en el centro turístico de Times Square y su apertura se espera para finales de 2025.

"En el centro de la historia (de 'Friends') siempre estuvo 'Central Perk', la icónica cafetería y lugar de encuentro del grupo, ambientada en Manhattan", declaró Peter van Roden, ejecutivo de Warner Bros. Discovery Global Experiences.

"Central Perk", un juego de palabras con el Central Park neoyorquino, es la cafetería ficticia donde se reunían los protagonistas de "Friends": Phoebe, Ross, Rachel, Chandler, Joey y Monica.

El nombre se ha usado en varias cafeterías de imitación en lugares tan lejanos como Shanghái, China.

Las mezclas de café ofrecidas por Central Perk Coffee Co incluirán "Estábamos en una 'pausa de café'" y la mezcla "Pivot", en homenaje a dos destacados capítulos de la serie.

Devenida en un fenómeno cultural que trascendió fronteras, "Friends" marcó a toda una generación al narrar las peripecias de un grupo de amigos veinteañeros en Nueva York y convirtió en megaestrellas a actores previamente desconocidos, entre ellos a Jennifer Aniston.