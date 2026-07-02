Nueva York se prepara para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Es "el secreto peor guardado del mundo del espectáculo", anuncia divertida la prensa rosa, a medida que van conociendo detalles de la boda de la estrella del pop Taylor Swift con Travis Kelce, que debería empezar el jueves en Nueva York.

El rumor del matrimonio entre la superestrella del pop y el triple campeón del Super Bowl, ambos de 36 años, en el Madison Square Garden, circula desde hace varias semanas.

No ha sido confirmada oficialmente y la portavoz de la interesada no ha respondido a la solicitud de la AFP. Pero la hipótesis es cada vez más probable.

Medios estadounidenses informan que las celebraciones de alto perfil comenzarán el jueves por la noche con una cena exclusiva —solo unas 100 personas están invitadas— en el emblemático recinto deportivo.

La boda en sí tendrá lugar el viernes, según se informa, con una deslumbrante lista de unos 1.000 invitados.

Entre ellos están las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne, la cantante Selena Gomez y la actriz Zoe Kravitz, todas conocidas por ser amigas íntimas de Swift. También se espera que estén los compañeros de equipo de Kelce de los Kansas City Chiefs.

Corre el rumor de que Stevie Nicks y Tim McGraw, ambos muy cercanos a Swift, actuarán en la ceremonia.

Los artistas británicos Ed Sheeran —otro amigo de Swift— y Paul McCartney también podrían subir al escenario.

Se dice que los invitados han firmado acuerdos de confidencialidad y que no podrán llevar sus teléfonos durante la ceremonia, que se espera comience a primera hora de la tarde con un cóctel previo a una recepción que se prolongará hasta la noche.

El medio de celebridades TMZ aseguró que la fastuosa decoración incluirá un castillo réplica construido dentro del Madison Square Garden.

"Es fascinante", comentó a la AFP Alicia Griffith, de 51 años, de visita en Nueva York desde Carolina del Sur con sus hijas Althea y Cora, de 10 y 12 años, fans de la artista.

Prosigue, señalando a una de sus hijas: "Le dije que hiciera fotos. Me respondió que quizá no fuera su boda. Yo le digo: 'pero quizá sí, creo que lo es'".

- Rumores-

Los rumores sobre la boda de la pareja llevan semanas desatados. Y el movimiento alrededor del Madison Square Garden ha generado especulación.

Una procesión de camiones y carretillas elevadoras lleva varios días frente al recinto, mientras que The New York Times informó de un aumento de la presencia policial y del cierre de calles en la zona a partir del jueves.

Consultada por la AFP, la policía no ha confirmado el evento, pero la gerente de una pizzería situada muy cerca del recinto indica que ha sido informada al respecto.

En una rueda de prensa, el responsable de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA), Janno Lieber, aseguró no tener "ninguna información privilegiada", pero invitó a las "celebridades" a utilizar el transporte público para acudir a la boda en caso de que se celebre.

La pareja, que anunció su compromiso el pasado agosto, parece estar ya en Nueva York.

El avión privado de Swift aterrizó en las cercanías el martes y se vio su coche en la ciudad. Kelce fue fotografiado corriendo por Manhattan.

Hasta el alcalde Zohran Mamdani alimentó las especulaciones con un video en redes sociales en el que advierte a los neoyorquinos —y a las parejas de famosos— de la ola de calor que afecta esta semana a la costa este de Estados Unidos.

"Estamos preparados, pero queremos asegurarnos de que ustedes también lo estén. Especialmente si están celebrando el Mundial, el 4 de julio o alquilando el MSG para casarse. Hipotéticamente", dijo con una sonrisa.

- Un lugar poco convencional -

El Madison Square Garden cuenta tanto con un estadio como con un teatro más pequeño, utilizados tradicionalmente para conciertos y conferencias.

Quizá no sea un lugar de boda tradicional, pero Swift no sería la primera artista en casarse allí.

Sly Stone, que falleció el año pasado, contrajo matrimonio allí en junio de 1974 con la actriz Kathy Silva durante un concierto de su banda, Sly and the Family Stone.

Se perfila un fin de semana enorme en Nueva York, con las celebraciones del 4 de julio culminando en un gigantesco espectáculo de fuegos artificiales y partidos del Mundial programados para el 5 de julio.

Swift, ganadora de 14 premios Grammy, viene de un año extraordinario marcado por el éxito de su álbum "The Life of a Showgirl", su ingreso en el Salón de la Fama de los Compositores y una nueva canción en la banda sonora de "Toy Story 5".

Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, firmó para disputar su 14.ª temporada en la Liga Nacional de Fútbol Americano.