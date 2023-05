Nueva York extiende la alfombra roja a los extravagantes invitados de la Gala del MET

Son los Óscar de la costa este. El Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York despliega este lunes la alfombra roja para recibir a la élite de la moda, el cine, la política y el deporte en el acontecimiento social más importante del año y celebrar la alta costura.



Anna Wintour, la directora de la revista Vogue, está también al frente desde la década de 1990 de la Gala del MET, que se ha convertido en una de las citas anuales imperdibles y con más glamour del showbiz.



Desde la mañana del lunes, los curiosos y fans empezaron a llegar a las afueras del museo situado en la Quinta Avenida para tener un buen lugar desde donde poder atisbar a las estrellas y robarles una foto.



"Llegamos aquí hacia las 8 o las 9 de la mañana", dice el estudiante universitario Joseph Pogoda. "Es genial poder ver a las celebridades que normalmente ves en la tele y en el cine, o que te gusta su música, como Lil Nas X".



Este año, la fiesta, que siempre se celebra el primer lunes de mayo --salvo en los años de la pandemia--, se inauguró a modo de preámbulo con una exposición del Costume Institute (Instituto del Traje) dedicada al emblemático diseñador Karl Lagerfeld, fallecido en 2019.



"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (Karl Lagerfeld, una línea de belleza)" pretende rendir homenaje a sus años en la industria al frente de Chanel, Fendi, Chloe y su propia marca, al tiempo que cinceló el futuro de la moda.



Las estrellas de la gala se suelen vestir con motivos alusivos al tema, lo que probablemente se traduzca en un desfile de siluetas vintage inspiradas en la del elegante modisto alemán, conocido por sus trajes negros, su coleta blanca, sus sempiternas gafas oscuras y sus mitones también negros.



Lagerfeld no está exento de polémica. Pese a su lucha permanente contra la balanza, criticaba a las mujeres con curvas. En sus últimos años de vida, desdeñó al movimiento #MeToo y a aquellas que osaron denunciar haber sido víctimas de acoso sexual.



"El show se centra en Karl el diseñador, su trabajo y no en sus declaraciones", dice el curador de la muestra Andrew Bolton. "No hemos incluido ninguno de sus comentarios más polémicos u ofensivos".



"Talento inmenso"