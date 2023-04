Nueva plataforma Max, fusión de HBO Max y Discovery+, promete serie de "Harry Potter"

Asimismo, Max promete una nueva precuela de "Juego de Tronos", titulada "A knight of the seven Kingdoms: the edge knight" "Un caballero de los siete reinos: el caballero del filo", que tiene lugar cien años antes de los acontecimientos de la serie original, y que seguirá alimentando la saga tras la primera precuela "House of the Dragon", del verano de 2022.