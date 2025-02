Nueva periodista se une al equipo de ‘Telenoticias’

Telenoticias anunció la contratación de una nueva periodista, quien se incorporará al equipo esta misma semana.

Se trata de Mónica Matarrita, una profesional de 34 años, oriunda de Siquirres, Limón, y con casi una década de experiencia en medios de comunicación.

Lázaro Malvárez, jefe de información de Telenoticias, confirmó que la plaza que ocupará Matarrita es la que quedó vacante tras la salida de Janeth Valverde, a principios de este 2025.

La nueva ficha del noticiario tiene un diplomado en Administración de Empresas, carrera que le permitió empezar a trabajar para pagar su formación en Periodismo, que siempre fue su sueño.

“Estudié cinco años en una universidad privada en San José. Durante ese tiempo, viajé cada día de Siquirres a la capital, hasta que me gradué como periodista licenciada en Producción de Medios”, dijo Matarrita, quien, antes de llegar a Televisora de Costa Rica, ejerció su profesión en Diario Extra y Canal 8.

“Ahora Dios me bendice aún más con esta oportunidad de ser parte de la familia de Teletica. Me apasiona contar historias y dar voz a quienes no la tienen y estoy emocionada por la posibilidad de contribuir a Canal 7”, agregó.