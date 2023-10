Nueva película costarricense llegará a la gran pantalla

6 de octubre de 2023, 8:34 AM

“Son tres amigas que están en esa clásica 'crisis de los 40', que creo es más impuesta por la sociedad que por las mismas mujeres. No saben qué hacer, de qué lado irse de su vida, que si lo que están haciendo realmente las hace plenas, entonces deciden irse a un viaje, a reencontrarse, meditar. Suceden muchas cosas que las pone en perspectiva de que, la vida, al final, es tomar la decisión de ser felices”, explicó el productor, Gabriel Martínez.

Victoria, Susana, y Marcela son tres amigas que se encuentran en la cuarta década. Juntas deciden emprender un viaje con el fin de empezar el camino a su felicidad. Sin embargo, esa aventura les hace entender que sus dudas no están en la edad, si no en situaciones personales que cada una debe resolver (ver video adjunto).



La película es protagonizada por las experimentadas actrices Mima Jones y Sofía Chaverri, además de la presentadora Lussania Víquez.



Los productores realizaron una cuidadosa audición para elegir el talento y contaron con el apoyo de la empresa privada, esto para convertir en realidad el sueño de hacer buen cine en el país.



La invitación está hecha. Apoye el cine nacional, no porque es tico, sino porque es de calidad garantizada. Disfrute de Más de 40 ¿y qué? a partir del próximo 12 de octubre en las principales salas del país.