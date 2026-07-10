Nueva 'Moana' llega a los cines con ambiciosa producción, pero divide a la crítica

La nueva versión de acción real de Moana ya llegó a los cines con una de las producciones más ambiciosas de Disney en los últimos años. La película apostó por escenarios construidos a gran escala, efectos prácticos y la colaboración de artesanos del Pacífico para recrear el universo de la historia. Sin embargo, el resultado ha generado opiniones divididas entre la crítica especializada.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el trabajo de producción. El equipo levantó escenarios físicos para representar la aldea de Motunui y trabajó junto a expertos en cultura polinesia para diseñar viviendas, embarcaciones, herramientas y otros elementos inspirados en las tradiciones de la región.

La fabricación de los objetos emblemáticos también requirió un amplio despliegue. Para el rodaje se elaboraron más de 20 versiones del anzuelo mágico de Maui y cerca de 150 réplicas del corazón de Te Fiti. Cada pieza respondió a distintas necesidades técnicas y narrativas durante la filmación.

Las escenas marítimas representaron otro de los mayores desafíos. La producción construyó más de 30 canoas y utilizó tres enormes tanques de agua para recrear las travesías por el océano. El principal de ellos tenía 28 metros de diámetro y capacidad para 1.500 metros cúbicos de agua.

A pesar del despliegue técnico, varios críticos como Hollywood Reporter y Rolling Stone consideran que la película no logra ofrecer una propuesta diferente a la versión animada estrenada en 2016. Diversas reseñas coinciden en que la historia reproduce gran parte de las escenas, canciones y momentos más recordados de la cinta original, con pocos cambios relevantes.

Entre los aspectos mejor valorados figura la actuación de Catherine Lagaʻaia en el papel de Moana. Su interpretación y desempeño vocal han recibido comentarios positivos. También sobresale la recreación de Motunui y el esfuerzo por reflejar con mayor realismo la cultura polinesia.

En contraste, personajes como Maui, interpretado nuevamente por Dwayne Johnson, y figuras como Heihei y Tamatoa han generado opiniones menos favorables. Algunos especialistas consideran que el paso de la animación a la acción real redujo parte del carisma y la libertad visual que caracterizaban a estos personajes.

¿Quiere participar por kits promocionales de la película?