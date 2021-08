Nueva Miss Costa Rica: "No podía creerlo, jamás me lo imaginaba"

Valeria Rees, estudiante de Derecho y modelo, fue nombrada Miss Costa Rica 2021 y representará a Costa Rica en el certamen Miss Universo, que se realizará en diciembre, en Israel.

La vida de la joven de 28 años tuvo un cambio radical al enterarse de que sería la nueva representante del país.

Rees está muy contenta y todavía no logra asimilar la noticia, pero asegura que nunca se ha dejado de preparar para este puesto, con el que ha soñado desde hace varios años.

Teletica.com conversó con la hermosa modelo en una amplia entrevista. Todos los detalles, a continuación.

¿Cómo se dio cuenta de que fue nombrada Miss Costa Rica 2021?

Yo me di cuenta ayer (lunes), en el momento, en el canal, literalmente cinco minutos antes de que se publicara todo. A mí me llamaron para una entrevista el jueves anterior porque, supuestamente, era para un especial de misses. Entonces yo dije "ay sí, qué lindo, me encanta". Y pues llego el día lunes, y obviamente yo estaba muy nerviosa porque igual quería tener un buen desempeño en lo que fuera y pues llegué y me dijeron "esto todo era un engaño" y me empezaron a explicar el contrato y mi reacción todavía no la encuentro, estaba en shock, porque no podía creer.

Ayer leía el contrato y yo todavía no entendía porque el shock era tanto que no podía reaccionar, porque es algo muy emocionante. Esto en la vida de uno es muy impactante, entonces es difícil de asimilar.



Entonces, a pesar de que logró el puesto de primera finalista en el Miss Costa Rica pasado, ¿no se lo imaginaba?



No, jamás me lo imaginaba. No tenía señales, pero sí nos habían dicho que dependiendo del comportamiento de la situación por COVID-19 había una posible designación a quien quedara de virreina y pues yo nunca lo descarté e intenté trabajar hacia la meta porque era algo que yo realmente quería.



¿Cuáles fueron esos trabajos que hizo durante ese tiempo ?



Nunca dejé de trabajar en mi fundación, que se llama "Open Cage Foundation". Para tener un poquito más de contexto, yo padecí de un trastorno de la conducta alimentaria, hace cinco años, específicamente anorexia. A raíz de mi proceso de recuperación y de querer crear un proyecto social que tuviera cierto arraigo conmigo, de mi corazón decidí crear un espacio.

En "Open Cage Foundation" se le dan las herramientas a las personas que padecen trastornos, también a las personas que no padecen, pero tienen un familiar que sí, para que sepan cómo manejar esta situación desde afuera y adentro del trastorno y darles ayuda, y que tengan una recuperación integral con nutricionistas y psicólogos.

Además, siempre me he preparado al practicar oratoria, pasarela y cuidándome bastante en el gym, de manera balanceada, pero siempre haciendo cositas pequeñas que me ayudarán de manera positiva.



¿Se siente entonces preparada para el Miss Universo, que será en diciembre?

Yo me siento preparada, sin embargo, no me quiero sentir cómoda, quiero sentirme incómoda. Yo sé que me falta muchísimo en muchísimos aspectos, entonces no quiero sentirme cómoda en lo que soy buena y quiero, más bien, trabajar en absolutamente todo, como si todo me costara para tener un excelente desempeño y saber manejar todo.

Hasta cualquier situación de emergencia que se pueda presentar, uno saber enfrentarlo con la mejor inteligencia emocional.

¿Qué espera en este año de reinado?



Espero muchísimo trabajo social, eso es algo que a mí, genuinamente, me encanta. Algo que yo siempre menciono es que cuando uno realmente quiere desempeñarse de manera excelente como reina de belleza, uno tiene que convertirse en esa persona. No solamente es algo que se quita y se pone así, sino que uno debe de convertirse en esa persona y el trabajo social me encanta y quiero usar mi plataforma para ayudar y para cosas positivas.



Para los que no la conocen, ¿quién es Valeria Rees?

Si tuviera que describir a Valeria Rees, ella es una chica sumamente amistosa, trabajadora, dedicada, me podría describir de manera... No motivada, porque la motivación no siempre está, pero determinada porque yo sé que, a pesar de que las circunstancias a veces no sean para estar completamente feliz y alegre, uno igual tiene que seguir, no importa que esté pasando, y eso sería mi mayor descripción: determinada.