Nueva aventura de Maikol Yordan se estrena este viernes por Teletica

Periodista: Kevin Monge.

La Media Docena estrenará este viernes su nueva producción Maikol Yordan regresa… a clases, una miniserie basada en la exitosa película costarricense que conquistó a miles de espectadores en los cines.

La propuesta llegará a la pantalla de Teletica, Canal 7, a partir de este 7 de noviembre y se emitirá todos los viernes a las 8:30 p.m. como parte del espacio Viernes de Comedia (ver video adjunto en la portada).

Luego de consolidarse como la película tica más vista en los últimos años, la historia de Maikol Yordan vuelve ahora en formato televisivo para que el público pueda disfrutarla desde casa.

La trama mostrará divertidas situaciones y malentendidos surgidos a raíz de la diferencia de edad entre el protagonista y los estudiantes con los que comparte escenario.

Según explicaron sus creadores, uno de los elementos más llamativos será la aparición de personajes clásicos de La Media Docena durante las secuencias de sueños de Maikol Yordan, donde figuras como “Demasiado Honesto” y “VJ Campos” tomarán vida para reflejar lo que ocurre en su mente.

La producción también destacó que, para esta miniserie, se cuidaron detalles en la construcción de escenas y la continuidad con el universo creado en las películas previas, manteniendo el estilo humorístico y familiar que ha caracterizado al grupo.

Maikol Yordan regresa… a clases se transmitirá del 7 de noviembre al 5 de diciembre, todos los viernes a las 8:30 p. m. por Teletica.