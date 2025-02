Nueva acusación contra Kevin Spacey por agresión sexual en Londres

El actor estadounidense Kevin Spacey es objeto de una nueva demanda por agresión sexual en Londres, presentada por un exactor, confirmó el miércoles el bufete de abogados que lo representa.



Ruari Cannon demandó al actor ganador del Oscar por American Beauty y Usual Suspects ante la alta corte, así como dos organizaciones relacionadas con el teatro londinense Old Vic, que Kevin Spacey dirigió entre 2003 y 2015, indicó.



El bufete de abogados Fieldfisher no precisó el contenido exacto de las acusaciones presentadas por su cliente en este procedimiento civil.



En un documental difundido en mayo de 2024 en Channel 4 y denominado “Spacey Unmasked”, Ruari Cannon había acusado a Kevin Spacey de tocarlo de manera inapropiada en público en 2013 en Londres cuando él tenía 21 años y el actor estadounidense de 53 años.



En ese documental, otros nueve hombres acusaban también al actor, que rechazó las acusaciones.



En julio de 2023, tras un mes de un proceso muy mediático en Londres, Kevin Spacey fue absuelto de las acusaciones de agresiones sexuales presentadas contra él por cuatro hombres.



También acusado de agresiones sexuales en Estados Unidos, Kevin Spacey fue declarado en 2022 no culpable por un tribunal civil de Nueva York. Y en 2019, el procedimiento fue abandonado en otro caso.



Esas acusaciones que surgieron en el contexto del movimiento #MeToo detuvieron la carrera de Kevin Spacey, quien se encontraba en ese momento en la cumbre elogiado especialmente por su papel de Frank Underwood en la exitosa serie House of Cards.