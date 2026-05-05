Novio de Montserrat del Castillo dice que ella "es una mujer muy completa"

El empresario Gustavo Chaves dio detalles sobre cómo inició su relación con la modelo y presentadora Montserrat del Castillo, durante el estreno del pódcast Entre dudas y fe, donde ambos hicieron pública su historia.

Chaves explicó que el primer acercamiento surgió de manera indirecta, cuando escuchó sobre ella y decidió contactarla.

“Me contaron que la tarjeta (de las flores que envió) andaba de mano en mano. Después yo le escribí por Instagram y empezamos a hablar un poquito”, relató.

Según el empresario, el interés creció progresivamente hasta concretarse en un momento clave. “El flechazo se dio en el Tope Nacional”, aseguraron.

La modelo definió la estrategia de conquista de Chaves como basada en la constancia. “Perseverante y paciente, así tiene que ser”, afirmó.

Por su parte, Gustavo destacó que su interés por Del Castillo va más allá de lo superficial.

​“Es una mujer muy completa. Súper trabajadora, buena mamá, hija, hermana… muchas cosas que aparte de una cara y un cuerpo bonito, uno va descubriendo”, expresó.

Chaves también recordó una de sus primeras citas, que calificó como diferente a lo esperado, ya que era el cumpleaños de la creadora de contenido.

​“Le dije que fuéramos a cenar y ella quería chicharrones. Entonces me llevó a un lugar en Belén y luego fuimos a ver aviones”, comentó.

En cuanto a la exposición pública de la relación, el empresario señaló que prefiere mantenerse al margen de la opinión externa.

“Prácticamente no tengo redes sociales, entonces no me doy cuenta de nada”, indicó. A esto sumó que su enfoque está en la relación y no en los comentarios: “Para mí eso no suma”.

La relación entre Chaves y Del Castillo se dio a conocer hace unos días por medio del programa De Boca en Boca. Montse, como es conocida, dice estar muy enamorada y se ve muy feliz con esta nueva etapa de su vida.