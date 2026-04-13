Non Servium regresa a Costa Rica con concierto “a la vieja escuela”

La banda española Non Servium regresará a Costa Rica con un concierto en solitario que promete una experiencia más intensa y directa para sus seguidores.

El show se realizará el domingo 19 de abril, a las 8 p. m., en Pepper’s Club.

La agrupación, originaria de Móstoles y activa desde 1997, es una de las referentes del género Oi! en España y cuenta con una amplia trayectoria discográfica.

Tras más de dos años desde su última visita al país, la banda volverá con un espectáculo más extenso, enfocado en repasar lo mejor de su carrera.

El concierto está planteado bajo un formato “a la vieja escuela”, sin mayores añadidos, centrado en la energía del directo y la conexión con el público.

Non Servium llegará, además, con material reciente, incluyendo su álbum Criatura (2023), sumándolo a clásicos de su discografía como El Imperio del Mal y Resurgir.

Las entradas están disponibles en specialticket.net, así como en puntos físicos autorizados.



