Nominación de Los Beatles al Grammy resalta debate sobre la IA en la música

Beyoncé, Kendrick Lamar y ¿Los Beatles? Los fabulosos cuatro debutaron hace más de cincuenta años y solo dos de sus miembros aún viven, pero son fuertes candidatos a llevarse un Grammy a la mejor grabación este año.



La nominación inquieta a muchos y resalta el debate en la Academia de la Grabación en torno a la inteligencia artificial en la música.



Now and Then, nominada a uno de los premios más importantes de la noche, fue creada utilizando un tipo de tecnología IA llamada "separación de pistas", que permitió la limpieza de demos antiguos, plagados de ruido excesivo.



La usaron para aislar la voz John Lennon de sonidos no deseados en una grabación, lo que la hizo aprovechable en la pieza final.



Los creadores añadieron después guitarras eléctricas y acústicas grabadas en 1995 por George Harrison, y completaron la canción con la percusión de Ringo Starr, y el bajo, piano y guitarra de Paul McCartney, junto con voces adicionales de fondo.



Y la Academia de la Grabación, a cargo de los Grammy que se celebrarán este domingo en Los Ángeles, la nominaron en dos categorías: mejor grabación y mejor interpretación de rock.



La institución lleva años lidiando con las implicaciones de la tecnología de IA, ya que muchos artistas se muestran preocupados por la ética de la música generada de esta manera.



En 2023, la Academia emitió un fallo en el que afirmaba que "solo los creadores humanos son elegibles" para competir por un Grammy.



"Una obra que no contenga autoría humana no es elegible", rezaban las normas.



"Una obra que contenga elementos de material de IA (es decir, material generado mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial) es elegible en las categorías aplicables".



Conclusión: tal y como están las cosas, las obras creadas con IA puramente generativa no son elegibles.



Las canciones tocadas por herramientas de IA que pulen en lugar de crear, como es el caso de Now and Then, podrían tenerse en cuenta.



"Nada ha sido creado artificialmente", defendió McCartney en referencia a la pieza.



Territorio desconocido



Mary Bragg, una cantautora de Nashville, explicó el tipo de tecnología utilizada en la canción de Los Beatles es bastante común, y definió su creación como un hito para productores e ingenieros, además de considerar que la polémica que la rodea ha sido exagerada.



Sin embargo, Bragg sostiene que las implicaciones de las herramientas de IA en la música son "un gran problema, porque nos movemos en territorio desconocido".



"Cada vez hay más gente que se entera de lo que es posible", señaló la cantautora, al pedir que "se preserve la integridad del arte".



Las principales preocupaciones de los artistas son evitar que sus obras se utilicen sin permiso o para entrenar programas de IA, o que se falsifique su identidad.



"Ese tipo de cosas forman parte sin duda del escurridizo debate", afirmó Bragg.



Linda Bloss-Baum, miembro de la junta directiva de Compositores de América del Norte, afirma que muchas cosas le preocupan sobre la IA, pero no la tecnología utilizada en la canción de Los Beatles.



"La IA puede ser muy perjudicial para los artistas, pero éste es un ejemplo de algo realmente bueno", dijo, señalando que se hizo con el permiso de la familia de Lennon.



"La IA puede llegar a beneficiar a los artistas, si así lo desean", apuntó.



Let It Be



La nominación de Los Beatles también fue cuestionada por la crítica, que considera que se concede un espacio a una banda legado, en vez de a una opción contemporánea.



Pero los Grammy son premios de la industria, no son elegidos por los aficionados, y sus votantes no siempre están en la misma sintonía que la audiencia.



Por ejemplo, Bragg señaló que el premio a la Grabación del año se otorga a los artistas, pero también honra el trabajo de los ingenieros y productores de las canciones.



Incluir a Los Beatles es "un guiño a lo que probablemente ocurrirá en el futuro en el mundo de la grabación", afirmó.



Cabe destacar que varios de los artistas que optan a Grabación del año fueron nominados en la categoría, pero no ganaron, entre ellos Beyonce, Kendrick Lamar y Los Beatles.



Es la quinta oportunidad del grupo en la categoría.



La última vez que fueron nominados a ella fue en 1971, por Let It Be.