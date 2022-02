Nodal estrena canción un día antes de su concierto: "Ya no somos ni seremos"

A un día de su concierto en San Carlos, el artista mexicano, Christian Nodal, estrena una nueva canción titulada “Ya No Somos Ni Seremos”.

El tema fue compuesto por el propio Nodal y con la colaboración de su gran amigo, Edgar Barrera. La canción narra el desamor que solo sienten los que amaron con todo el corazón y lo perdieron.

“Mi gente, no me cabe en el pecho la emoción de poder compartir con ustedes una vez más mis sentimientos en letras y canción. Hoy, por fin, podrán disfrutar mi nuevo sencillo ‘Ya No Somos Ni Seremos’. Espero que puedan sentirlo tanto como yo al componerlo y que pronto lo cantemos juntos”, comentó Nodal.