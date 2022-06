Nodal estrena canción dedicada a J Balvin

Por Agencias internacionales | 4 de junio de 2022, 14:01 PM

Tal como lo prometió, Christian Nodal sorprendió a sus fans este sábado al publicar la canción que le escribió a J Balvin tras su enfrentamiento en las redes sociales.

El nuevo tema de Nodal es un rap que lleva por nombre de "Girasol", con la que le contesta a J Balvin por los comentarios y burlas que ha hecho sobre él.

En la canción se escuchan fragmentos como: “Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”.

La canción fue publicada por Nodal la madrugada de este sábado y de inmediato se volvió viral.





​

​El enfrentamiento entre los cantantes inició cuando el reggaetonero J Balvin subió una fotografía de Nodal en su Instagram pidiendo a sus fans que encontraran las diferencias entre ambos. Esto molestó a Nodal, quién de inmediato le respondió: "Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo".

​Las fotos subidas por Balvin se deben al nuevo look de Nodal que, según algunos fans en redes sociales, se asemeja al del intérprete de 'Ginza' (pelo rubio con flores de colores) .