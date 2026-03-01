Noche Magenta 2026 transformará el 8M en apoyo concreto para mujeres

San José será sede el próximo martes 10 de marzo, a partir de las 5:30 p. m., de la Noche Magenta 2026, un evento que proyecta reunir a más de 250 personas en el hotel Crowne Plaza Corobicí con el objetivo de recaudar recursos para fortalecer programas de empoderamiento femenino en Costa Rica.

La actividad, organizada por la red de mujeres líderes ALAS, busca convertir la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en acciones concretas que respalden iniciativas de inserción laboral y prevención de la violencia de género.

Al frente de la organización se encuentra Nuria Marín Raventós, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, abogada y notaria, con trayectoria académica y empresarial. Es hija del pianista José Marín Paynter y de la abogada e historiadora Nury Raventós López. Además, es madre de la diputada Andrea Álvarez-Marín.

Premios ALAS 2026

Durante la velada se entregarán los Premios ALAS 2026, que reconocen a personas y organizaciones que promueven avances en igualdad de género en las categorías:

Mujer Inspiración

Empresa a favor de la igualdad

Aliado a favor de la igualdad

Mujer Visionaria

Mujer Invencible

Impacto social

Los fondos recaudados permitirán ampliar programas como Vestirse con ALAS para Triunfar, desarrollado junto al sector privado, que combina donación de ropa ejecutiva, talleres y mentoría para impulsar la empleabilidad de mujeres en condición de vulnerabilidad. En 2025 benefició a más de 150 mujeres y en 2024 a 80.

Asimismo, ALAS impulsa ALAS sin Violencia, iniciativa orientada a la prevención de la violencia de género mediante espacios de reflexión y cine foros. Recientemente, la organización proyectó la película Memorias de un cuerpo que arde, dirigida por Antonella Sudasassi, para promover diálogos intergeneracionales.

Durante 2025, la organización reportó la capacitación de más de 800 personas en empoderamiento femenino e igualdad de género, así como un alcance superior a 3.8 millones de personas mediante campañas y acciones formativas.

La actividad cuenta con el respaldo de diversas empresas y organizaciones aliadas. Las entradas están disponibles a través de la plataforma eticket.cr.



