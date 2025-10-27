“No tenía tu sangre, nos elegimos”: Hijas de Lynda Díaz se despiden de Gary Austin

La familia de la expresentadora de televisión, Lynda Díaz, atraviesa un difícil momento tras la muerte del exesposo de Díaz, Gary Austin, quien falleció este domingo a los 84 años.

La modelo fue quien confirmó la noticia y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, reconociendo el dolor que enfrentan por la partida de su ser querido.

Austin, quien luchaba contra el cáncer, no solo fue padre de los gemelos Gary y Tiffany Austin Díaz, de 21 años, sino que también se convirtió en figura paterna para las otras dos hijas de Díaz, Nicole “Coco” Roper y Linda Liz.

​“Descansa en paz, papá”

Nicole “Coco” Roper compartió en Instagram un mensaje lleno de gratitud y amor hacia su padrastro:

​"Hoy, el cielo ganó a un hombre cuyo amor lo cambió todo. Mi padrastro no solo formó parte de mi historia — la reescribió. Me mostró cómo se ve la verdadera bondad, la humildad y el amor incondicional en acción".

En su publicación, “Coco” recordó cómo Austin mantenía la paz en los momentos difíciles, enseñaba a ver lo bueno en los demás y unía a la familia incluso en las tormentas más duras. También destacó su risa contagiosa y cómo dejó una huella imborrable en su vida.

​ "Formaste quien soy — como mujer, madre y alma… Llevaré tus palabras, tus lecciones y tu amor por siempre. Descansa en paz, papá. Hasta que nos volvamos a encontrar", terminó la hija mayor de Díaz.

Por su parte, Linda Liz expresó su dolor y agradecimiento, combinando recuerdos emotivos con la admiración hacia Austin:

​"Descansa en paz, papá. No tenía tu sangre, pero lo que compartimos fue mucho más fuerte que eso. Nos elegimos. Me criaste como a tu hija y siempre serás mi papá".

En su mensaje, Linda Liz destacó la presencia y guía de Austin, su capacidad para escuchar y aconsejar, y cómo dejó un legado de amor y sabiduría que siempre llevará en su corazón.

También habló de la tristeza de caminar hacia el altar sin él, aunque confía en que su espíritu estará presente, y prometió honrar su memoria cuidando de la familia y transmitiendo sus historias a la siguiente generación.





Con Lynda, Austin tuvo dos hijos: los gemelos Gary y Tiffany. La hija menor también dedicó unas palabras a su padre.

​"Te amo mucho, papá. Siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz", escribió Tiffany.

Mientras que su hermano, Gary, aún no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida.

A pesar de su divorcio, Lynda Díaz y Gary Austin mantuvieron una relación cordial hasta el final: la expresentadora lo acompañó durante su lucha contra la enfermedad y, sin duda, él dejó un legado de amor y unión familiar que trasciende la relación biológica.