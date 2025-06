“No tengo que probar nada a nadie”: Lynda Díaz publica sensual foto y responde a críticas

A sus 53 años, la exmodelo y presentadora Lynda Díaz se refirió, este lunes, a los comentarios que suele recibir en redes sociales sobre su imagen, y explicó por qué no publica fotos sensuales con regularidad.

La figura puertorriqueña, recordada tras su paso por la televisión costarricense, compartió una imagen en traje de baño, acompañada con un mensaje de empoderamiento.

​“Varias personas en diferentes ocasiones me comentan por qué no subo una versión más sexy de mi persona. En realidad, no es que no pueda por tener ya casi 53 años. Me siento muy segura de mí misma y cuido mi cuerpo”, escribió Díaz en su cuenta de Instagram.