“No te pueden robar la pasión”: Violinista Pablo Cartín representará al país en Argentina

El violinista costarricense Pablo Cartín atraviesa un momento crucial en su carrera luego de que le robaran su violín y equipo musical.

Sin embargo, pese a la adversidad, Cartín confirmó que viajará a Argentina para representar la cultura y música tica en distintos eventos organizados por la Embajada de Costa Rica en Buenos Aires, durante las próximas fechas patrias.



El músico explicó a Teletica.com que su viaje surge tras una invitación del embajador Álex Rojas, quien le comentó que “para las fechas patrias van a estar haciendo diferentes actividades a nivel cultural, diplomático y además, algo afín a mi estilo musical, que ahorita es como tema de repertorio moderno, tocar con DJ y todo el asunto”.

Añadió que la industria musical en Argentina está en crecimiento, y esta oportunidad llega en un momento especial tras su reciente gira europea con una orquesta costarricense que ganó un festival internacional.



El violinista relató que su instrumento robado se llama “Theo”, un nombre que él le dio por su significado en latín: “regalo de Dios”.

​“Para mí la música es un regalo, entonces a mi instrumento siempre le pondré así, le pondré Teo. No le digo violín, yo le digo Teo”, explicó.

Actualmente, está tocando con un violín acústico que también lleva ese nombre y con el que siente que “estoy volviendo a mis raíces, toco con mucho sentimiento”.

​Sobre el robo y la pérdida de su equipo, Pablo Cartín reconoció que ha sido un golpe duro, pero destacó el valor de la música.

​ “El mensaje ha sido muy claro, ¿verdad? Que la música no trasciende hacia lo material, sino que va dentro de nuestros corazones", expresó.

Explicó que el proceso de investigación ha sido lento y poco eficiente, pues “el investigador me llamó una semana después de que le asignaran el caso… reacciones tan lentas hacen que sea muy poco lo que se puede hacer”.

A pesar de ello, decidió dejar atrás el incidente para concentrarse en reconstruir su equipo y continuar tocando.

Con una mirada positiva, el artista envió un mensaje para quienes enfrentan pérdidas similares o deben reinventarse.

“Si vos llevás una pasión dentro, no hay absolutamente nadie que te pueda robar eso. No te pueden robar la pasión... Sabés que Dios está pendiente de tus anhelos, de tus problemas, de tus fracasos, y que también va a echarte una mano, por supuesto”, agregó.

Cartín manifestó que su participación en Argentina “te pone una camisa de que tenés que llevar el nombre de Costa Rica, la música de Costa Rica, el sentir costarricense al extranjero”, lo que asume con “mucha sabiduría” y “responsabilidad” para que quienes nunca hayan escuchado a un violinista costarricense “se lleven una bonita sorpresa después de hacerlo”.



Esta no es la primera vez que el periodista, que ahora se dedica a la música, viaja a representar la cultura tica. Viajó a São Paulo, Brasil, con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y recientemente recibió una invitación para ir a Toronto en diciembre.