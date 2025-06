No son "sueños rotos, fue violación", responde fiscalía a defensa de Harvey Weinstein

La defensa del exmagnate de Hollywood Harvey Weinstein, nuevamente juzgado por agresiones sexuales y violación, pidió el martes a los jurados su absolución frente a las acusaciones de "mujeres con sueños rotos", pero la fiscalía dejó claro que él las "violó".



El que fuera todopoderoso productor de la industria cinematográfica, de 73 años, se ha vuelto a sentar en el banquillo después de que un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló en 2024 una condena a 23 años de cárcel por defectos de forma en el primer juicio.

​"Si hay alguna duda sobre su caso, tienen que desecharlo", pues sus acusadoras "son todas mujeres con sueños rotos", dijo el abogado defensor Arthur Aidala sobre las mujeres que testificaron contra Weinstein en este juicio.

Pero la fiscal Nicole Blumberg llevó al jurado "de vuelta a la realidad": "Estamos aquí porque (Weinstein) violó a tres personas", les recordó a los doce miembros del jurado que sellarán la suerte del productor.



Cuando concluya la presentación de los alegatos finales, probablemente el miércoles en la mañana, el juez Curtis Farber, del Tribunal Penal de Manhattan, instruirá al jurado para que pueda retirarse a deliberar sobre la culpabilidad o no de Weinstein, quien ya cumple otra condena de 16 años, dictada por un tribunal de Los Ángeles, también por agresión sexual.



Weinstein, cuya caída provocó en 2017 el inicio del movimiento #MeToo, que levantó el velo sobre las agresiones sexuales en el mundo laboral, comparece desde el 15 de abril en un juzgado en Nueva York tras la anulación, el año pasado, de su condena en 2020 a 23 años de prisión.



El cofundador de la productora Miramax está acusado por la antigua asistente de producción Mimi Haley y la exmodelo polaca y aspirante a actriz Kaja Sokola de respectivas agresiones sexuales en 2006, y por la actriz Jessica Mann, de violación en 2013.

​"Fue violación"

La defensa de Weinstein alegó que las relaciones fueron no solo consentidas, sino una "transacción", un "sofá de promoción" entre mujeres jóvenes "que utilizan su belleza, sus encantos" para que un hombre mayor les abriera las puertas.



Pero la fiscal Blumberg zanjó: "No hubo transacción", "fue una violación".



Para la defensa, la prueba de su teoría es que todas siguieron frecuentando al magnate después de las supuestas agresiones, lo que estas no negaron.

​"Todas mantuvieron las relaciones con él, porque sabían que debían estar de su lado", respondió Blumberg. "Temían las represalias" del productor de taquillazos como 'Pulp Fiction' o 'Shakespeare in Love'.

Y "enterraron su trauma como si nada hubiera ocurrido", agregó la fiscal.



Sokola aseguró en el juicio, entre lágrimas, que fue agredida sexualmente una primera vez por el magnate a los 16 años —un caso ya prescrito— antes de sufrir una nueva agresión a los 19 años, por la que está siendo juzgado.

​"Le dije que parara (...), pero no me hizo caso", dijo la polaca, quien sufrió después problemas de salud mental.

Haley declaró que había rogado en vano al productor que no la obligara a mantener relaciones sexuales.



Weinstein, quien ha aparecido diariamente en silla de ruedas, físicamente abatido pero riendo y bromeando con su equipo legal, es acusado de agresión sexual en primer grado a Haley y Sokola, y de violación en tercer grado a Mann.



Haley y Mann fueron las acusadoras iniciales que llevaron al exmagnate a juicio en 2020.



Más de 80 mujeres acusaron a Weinstein de acoso, agresión sexual o violación, entre ellas actrices consagradas como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Ashley Judd.



Ocho años después de las primeras acusaciones, que causaron un revuelo mundial, y ante la nueva realidad política en Estados Unidos, los abogados de Weinstein esperan que el clima actual sea más favorable para su cliente.



En 2020, cuando se celebró su primer juicio en Nueva York, había casi a diario manifestaciones contra la violencia sexual frente al tribunal.



En esta ocasión, con una atención mediática reducida, el nuevo juicio se ha visto en parte opacado por el del magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs, que comparece en un tribunal federal cercano acusado de tráfico sexual y empresa criminal, cargos de los que sí deberá responder.