“No puedo creer que dijeran eso en Arabia Saudita”: festival de Riad mezcla humor, censura y controversia

"Hubo chistes sobre sexo y sobre esposas. Es realmente inusual ver este tipo de comedia aquí en Arabia Saudita".

Así resumió una expatriada las actuaciones que vio en el primer Festival de Comedia de Riad.

"La respuesta fue increíble, nunca había visto tanto entusiasmo", dijo, después de las actuaciones de las estrellas estadounidenses Dave Chappelle y Bill Burr.

La mujer, a quien llamamos Sara, afirmó que los comediantes evitaron hablar del controvertido historial de derechos humanos de Arabia Saudita. Pero eso no le molestó especialmente.

"A la gente no le importan esos temas. Si les importaran, no vivirían aquí", dijo.

Fuera de Arabia Saudita, hay perspectivas muy diferentes.

Comediantes famosos como Jimmy Carr, Jack Whitehall, Kevin Hart, Russell Peters y Omid Djalili han sido duramente criticados por otros artistas por aceptar actuar en el festival. Otros aseguraron que rechazaron las invitaciones para participar.

Pero algunos argumentaron que la polémica tiene matices. Si bien los grupos de derechos humanos tienen muchas preocupaciones sobre Arabia Saudita, el país ha intentado transformar su imagen en los últimos años.

Con el festival en pleno apogeo, hemos estado hablando con fans y comediantes para descubrir qué está sucediendo realmente y cómo ha reaccionado la gente.

AFP via Getty Images Según los críticos, el festival forma parte de una estrategia para lavarle la cara al regímen saudí, acusado de violar los derechos humanos.

Lo que se ha dicho..

El Festival de Comedia de Riad comenzó el fin de semana pasado con un cartel estelar, principalmente masculino.

Uno de los primeros fans en entrar fue Zain (no es su nombre real). Asistió a las presentaciones del británico-iraní Omid Djalili y del estadounidense Bill Burr con amigos, y tiene una cita para ver a Jimmy Carr la próxima semana.

Las presentaciones incluyeron "contenido profano", con chistes sobre personas homosexuales y trans, comentó.

"El acto de apertura de Bill Burr incluyó un segmento de diez minutos dedicado exclusivamente al sexo", relató.

Zain, residente de Riad, dijo que le impactó oír chistes como este en un país conocido por su ultraconservadora posición en temas sociales y donde la homosexualidad sigue siendo ilegal.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, el país impone la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

"No puedo creer que la gente dijera estas cosas en Arabia Saudita", dijo Zain.

"Mucha gente aquí no ha visto un monólogo en su vida, y mucho menos algo tan explícito", agregó.

Getty Images La actuación del comediante británico-iraní Omid Djalili dejó sorprendido a más de uno de los presentes, por burlarles de elementos de la cultura saudí.

Pero los chistes fueron bien recibidos, añadió.

"Delante de mí, (había un grupo) de mujeres saudíes, y todas se reían", aseveró.

La presentación de Dave Chappelle también fue polémica, según Sara, por sus abundantes chistes sobre personas trans, algo que dijo que es "realmente inusual" ese en el país del Golfo.

"Es muy haram", afirmó, usando la palabra árabe que significa prohibido.

Zain aseveró que Djalili se burlaba de elementos de la cultura saudí.

"Bromeó sobre el niqab y las mujeres conduciendo. También hizo una parodia sobre cómo la gente de Riad se cree un regalo de Dios para la Tierra", narró.

Pero dijo que Burr parecía mucho más nervioso, pues se limitó a hacer chistes clásicos sobre su esposa e hijos.

El público era una amplia mezcla de ciudadanos saudíes y expatriados, según los asistentes.

Y lo que no se dice

Luego está lo que no se dice.

Los fans con los que hemos hablado dijeron que los espectáculos "evitaron por completo" cualquier mención al gobierno de Arabia Saudita.

Antes del festival, Human Rights Watch denunció que el festival era un intento del régimen saudí de "encubrir" sus abusos.

El grupo advirtió que disidentes, periodistas y activistas de derechos humanos sauditas estaban siendo detenidos injustamente e instó a todos los que actuaran en Riad a aprovechar la oportunidad para alzar la voz sobre temas como los derechos humanos y la libertad de expresión.

"Hasta ahora no he visto a ningún comediante plantear estos problemas, no solo en el escenario, sino tampoco en redes sociales ni en ningún otro lugar", declaró a BBC Joey Shea, investigador sobre Arabia Saudita de Human Rights Watch.

"Es muy decepcionante", admitió.

X/Atsuko Okatsuka La BBC pudo ver un contrato que supuestamente los organizadores del festival enviaron a una comediante en el que se prohíben las burlas sobre la familia real, el gobierno de Arabia Saudita o la religión islámica.

La comediante Atsuko Okatsuka, quien nació en Taiwán y se crio en EE.UU., afirmó haber rechazado una invitación para actuar y compartió extractos de un contrato que supuestamente incluía la prohibición de cualquier material que pudiera "degradar o difamar" a la familia real saudí o a la religión islámica.

La BBC no ha podido verificar de forma independiente la existencia de dicho contrato.

Pero la comediante británica Rosie Holt afirmó que es extremadamente raro que los comediantes reciban restricciones de contenido como estas.

"Solo lo he escuchado a veces en actuaciones en universidades, por ejemplo, (te piden que) no seas homofóbico ni racista", dijo.

"Pero esa es la excepción, no la norma", aseveró.

Getty Images El estadounidense Dave Chappelle es una de las figuras más destacadas del festival de la comedia de Riad.

"Es moralmente repugnante"

La fecha del festival tampoco ha pasado desapercibida para sus críticos.

El evento comenzó el 26 de septiembre y terminará el 9 de octubre, coincidiendo con el séptimo aniversario del asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Khashoggi fue asesinado el 2 de octubre de 2018 mientras visitaba el consulado saudí en Estambul (Turquía), y su cuerpo fue descuartizado.

Un informe de inteligencia estadounidense reveló que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, aprobó su asesinato.

Arabia Saudita ha rechazado dicho reporte, y el príncipe heredero, quien en la práctica es el gobernante del reino, ha negado cualquier implicación en el crimen.

"El mismo que va a pagar (a los comediantes) es el mismo que le pagó a otro para desmembrara a Jamal Khashoggi y lo metiera en una (p…) maleta", dijo el comediante estadounidense Marc Maron en un video de monólogos.

Holt dijo que si los comediantes fueran a Riad a hacer bromas sobre el gobierno y "denunciar lo que pasó con Khashoggi", entonces "les diría que están jugando limpio, pero no lo harán".

"Hay un viejo dicho: la comedia dice la verdad al poder", recordó.

"Muchos de estos comediantes han sido grandes defensores de la libertad de expresión, y actuar en Arabia Saudita, donde la libertad de expresión está tan severamente restringida, es moralmente repugnante".

Alex Falcone, comediante y TikToker de Los Ángeles, reconoció que la libertad de expresión también está bajo asedio en Estados Unidos. Pero dijo que lo que más le incomodaba era el hecho de que el festival cuente con el respaldo del gobierno.

"Hay una diferencia entre actuar en un país y para un país. No haría un festival si lo financiara el Ministerio de 'Trump es un gran tipo'", sentenció.

La Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, que organizó el festival, no respondió a unas solicitudes de comentarios. Tampoco la Embajada de Arabia Saudita en Londres.

Chappelle, Djalili, Burr, Whitehall y Carr no respondieron a BBC News.

Jeremychanphotography/Getty Images El actor y comediante británico Jack Whitehall se presentará en la capital del reino petrolero.

"Me pagan para mirar a otro lado"

Algunos comediantes han sido claros sobre qué los atrae de Arabia Saudita: el dinero.

"Me pagan lo suficiente como para mirar para otro lado", dijo el comediante estadounidense Tim Dillon en un podcast.

Dillon, quien afirma haber sido despedido del festival tras su aparición en el podcast, también aseguró que le habían ofrecido US$375.000 por su actuación, y que a algunos de sus colegas les ofrecieron millones.

Otros también han hablado sobre los altos honorarios.

La estadounidense Shane Gillis declaró en su podcast External que había rechazado una oferta "importante" para actuar en el evento.

"Tomé una postura de principios", afirmó.

Algunos comediantes han criticado duramente a sus colegas por "venderse".

"Nadie se dedica a la comedia por el sueldo", afirma Holt.

"Solo se invita a quienes ya tienen mucho éxito", añadió Falcone.

"Este no ha sido un año difícil para Kevin Hart", espetó.

Comediantes y músicos han actuado con frecuencia en conciertos privados y fiestas corporativas.

"La diferencia", explicó la periodista de entretenimiento Natalie Jamieson, "es que esos eventos tienden a no ser revelados ni a recibir tanta publicidad. La indignación se está produciendo ahora porque esto sucede de forma tan pública".

Bloomberg via Getty Images En los últimos años, Arabia Saudita ha invertido miles de millones de dólares en infraestructuras para convertirse en un polo turístico y de entretenimiento.

Los saudíes están "emocionados"

No solo los comediantes han recibido grandes sumas de dinero del gobierno saudí en los últimos años.

Como nación que ha dependido del petróleo, Arabia Saudita está trabajando para diversificarse económica, social y culturalmente.

El plan Visión 2030, del príncipe heredero Mohammed bin Salman, incluye canalizar fondos a sectores como el turismo, el entretenimiento y el deporte.

En los últimos años, Arabia Saudita ha obtenido los derechos para albergar varios eventos internacionales importantes, incluyendo la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2034.

El mes pasado, el gigante de los videojuegos Electronic Arts (EA) fue adquirido por un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. La cartera del fondo también incluye al Newcastle United y la franquicia LIV Golf.

"Estoy segura de que mucha gente en Occidente no lo aprueba, pero aquí la gente está muy entusiasmada con el programa de transformación", dijo Sara.

"Arabia Saudita está intentando convertirse en un centro de entretenimiento, y eventos como este festival de comedia realmente ayudan. Hay mucho entusiasmo aquí, especialmente entre los jóvenes saudíes", aseveró.

Getty Images El estadounidense Bill Burr calificó el festival de Riad como "una de las tres mejores experiencias que he tenido".

En su podcast de esta semana, Bill Burr defendió su actuación en Riad y desestimó las críticas.

"Los comediantes con los que he estado hablando dicen: 'Amigo, se nota que el público lo deseaba. Quieren ver monólogos de verdad'", dijo.

"Creo que esto traerá muchos resultados positivos", apuntó.

Es debatible si el festival realmente permite que se expresen diversas perspectivas.

Zain reconoce que es innegable que los comediantes en Riad no harán bromas sobre el gobierno ni sus líderes, como lo harían en otros lugares.

"Así que se les puede criticar por eso", dijo, pero aseveró que organizar un evento como este ayudó a "abrir los ojos de la población".

"Todo saudí que asista a un espectáculo como este aprenderá algo. Había chistes sobre gays, trans, sexo; fueron muy abiertos con todo, menos sobre el gobierno", resumió.