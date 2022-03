"No podemos esperar para verlos", dice baterista de Coldplay a tres días del primer concierto

En un nuevo video, publicado por Coldplay a tres días del concierto en Costa Rica, uno de sus integrantes asegura que están muy emocionados por empezar esta gira en nuestro país y dice que "no pueden esperar para verlos a todos".

Quien grabó el video, subido a la cuenta oficial de Instagram, fue William Champion, más conocido como Will, baterista y segunda voz de la banda británica.

El mensaje completo es el siguiente: "Hola a todos. Les saluda Will. Solo faltan tres días para que comience nuestra gira en Costa Rica. No podemos esperar para verlos a todos. Solo quiero asegurarme de que conocen nuestra aplicación "Music of the Spheres World Tour App".

"Es una excelente manera de seguir nuestro recorrido con fotos exclusivas, videos de cada espectáculo y también, si vienes a un espectáculo, te ayuda a planificar el viaje más ecológico posible. Así que dirígete a Coldplay.com/app, donde puedes descargar la aplicación de forma gratuita. Ya está, mucho amor, mejor vuelvo a los ensayos. Gracias", agregó.

La aplicación oficial de Music Of The Spheres ofrece transmisiones exclusivas, fotos y videos, así como descuentos en productos, filtros AR, calculadora de carbono para viajes amigables con el planeta y juegos. Está disponible en App Store y Google Play de manera gratuita.

Los shows de la banda británica serán el viernes 18 y sábado 19 de marzo en el Estadio Nacional.



