“No importa el frío”: Locura por Bad Bunny calienta a ‘fans’ que hacen fila 24 horas antes

El concierto de Bad Bunny en Costa Rica sigue desatando una verdadera locura. Desde este jueves, decenas de salvadoreños y nicaragüenses comenzaron a hacer fila en las afueras del Estadio Nacional, 24 horas antes del esperado show.

Ni el frío, las bajas temperaturas ni las lloviznas ligeras han detenido a los seguidores del artista más escuchado del mundo en Spotify, quienes están decididos a pasar la noche en las inmediaciones del estadio para asegurar un lugar privilegiado.

Anielka Martínez, vecina de Nicaragua, relató que está cuidando el espacio para sus sobrinas y amigos que viajaron desde su país. “Me traje comidita, fresquito, para estar hidratada con el sol de mañana y disfrutar del concierto”, comentó.

Por su parte, Nelson Campos viajó desde El Salvador exclusivamente para ver al “Conejo malo”. “En el vuelo que yo venía, solo había gente que venía para el concierto. Es increíble saber que voy a escuchar a uno de los artistas más escuchados del mundo en Spotify. Es mi primera vez en Costa Rica”, expresó.

Diego y Karla, también salvadoreños, llegaron el miércoles por la tarde al país y este jueves se sumaron a la fila en el Estadio Nacional. “Las expectativas están súper altas. Es el único país de Centroamérica donde se presentará Bad Bunny. Viajamos y cruzamos el charco para ver este show. Queremos estar casi de frente para ver la popular casita, será espectacular”, aseguraron.

La llegada del famoso reguetonero ha generado un amplio despliegue de seguridad. Cientos de policías, junto con personal de la Cruz Roja y seguridad privada, resguardarán el evento para garantizar el orden entre los miles de asistentes.

Según datos oficiales, solo por vía terrestre se han registrado más de 1.800 turistas que ingresaron al país exclusivamente para asistir al concierto.