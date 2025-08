“No es solo una canción, es un movimiento”: Los Rabanes y Jowell estrenan ‘Hashtag’

La icónica banda panameña Los Rabanes, ganadora del Latin Grammy, une fuerzas con el reguetonero Jowell (del dúo Jowell & Randy) para lanzar Hashtag, una explosiva colaboración que ha traspasado fronteras y se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales y plataformas musicales de América Latina y Estados Unidos.

Desde su lanzamiento, la canción se posicionó rápidamente en los primeros lugares de popularidad en Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Perú y Estados Unidos, impulsada por una mezcla vibrante de rock latino, ritmos urbanos y letras pegajosas inspiradas en relaciones narradas desde las redes sociales.

“La canción 'Hashtag' es la idea de un amor fallido, pero narrado en redes sociales: ‘¿Dónde estabas tú que me dejaste en visto?’, ‘Contigo no tengo 'views', así que no te insisto’”, explicó Emilio, vocalista de Los Rabanes, en entrevista con Teletica.com.