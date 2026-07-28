No Apto Para Consumo debuta con su disco ‘OPIO’

La banda costarricense No Apto Para Consumo presentó OPIO, su primer álbum de estudio, una producción compuesta por 10 canciones que abordan temas como la crítica social, los conflictos personales y la búsqueda de identidad.

El disco representa dos años de trabajo para la agrupación. Durante ese proceso también fueron publicados los sencillos Ayer, Ahora somos, Algo más, Fugitivo y Espinas.

La producción combina influencias de punk, rock, ska y reggae, además de incorporar otros arreglos instrumentales para acompañar letras que cuestionan el abuso de autoridad, la inconformidad social y la rebeldía.

"Aunque el álbum no cuenta una historia lineal, sí existe un hilo conductor. Habla de la lucha por la identidad propia y colectiva de quienes no se dejan dormir por ese opio que muchas veces se presenta como tendencias, estilos de vida o formas de pensar que intentan moldearnos", explicó Frander Picado, bajista de la agrupación.

El álbum fue grabado, mezclado y masterizado en Gbh Rekordz por Gilberth Vásquez, mientras que David Cubero, de Estudio ÉSM, estuvo a cargo de la identidad visual del proyecto.





El sencillo principal de OPIO es A las cosas por su nombre. Además, la banda adelantó que en los próximos días anunciará el concierto oficial de presentación del disco.

La producción ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube Music.