Nintendo ya tiene fecha de estreno para 'Super Mario Galaxy': ¡Vea aquí el tráiler!

Nintendo presentó el primer tráiler oficial de Super Mario Galaxy: la película, la esperada continuación de Super Mario Bros: La película (2023).

El avance muestra a Mario, Peach, Luigi y Toad viajando a través de planetas desconocidos mientras se enfrentan a Bowser Jr., el nuevo antagonista de la saga.



La animación mantiene la estética colorida y el humor característico de Illumination, estudio detrás de Mi villano favorito, y recrea los icónicos sonidos del videojuego Super Mario Galaxy, lanzado originalmente en 2007 para la consola Wii.

Además, el tráiler introduce a Rosalina, la princesa guardiana del cosmos, acompañada de los Lumas, pequeñas estrellas vivientes que la asisten en su misión.



Chris Pratt regresa para dar voz a Mario, acompañado por Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad. En esta entrega, Brie Larson se incorpora al reparto como la voz de Rosalina. El guion está nuevamente a cargo de Matthew Fogel, mientras que la dirección corresponde a Aaron Horvath y Michael Jelenic.



Nintendo confirmó que la película llegará a los cines el 3 de abril de 2026, en un intento de replicar el éxito de su primera entrega, que según medios internacionales como Infobae recaudó $1.360 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la adaptación cinematográfica de un videojuego más taquillera de la historia.



Además de Super Mario Galaxy, Nintendo continúa su expansión en la industria cinematográfica con la adaptación live action de The Legend of Zelda, que será dirigida por Wes Ball y se estrenará en marzo de 2027.



Vea aquí el tráiler oficinal de esta nueva aventura de Mario:







