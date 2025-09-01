¿Niño o niña? Periodista de ‘Buen Día’ ya sabe el sexo de su bebé

La periodista y presentadora de Buen Día, Carolina Monge, compartió con entusiasmo que espera una niña junto a su esposo, Víctor Barrantes.

La confirmación llegó el pasado viernes, durante una cita médica en la que hicieron un ultrasonido y revisaron una prueba de sangre.

​“Primero hicimos el ultrasonido: en dos segundos, el doctor confirmó que es niña. Luego revisó el examen de sangre y, efectivamente, dice ‘sexo femenino’. Fue un momento súper lindo. Muy en el fondo lo sabíamos, porque Víctor había soñado que era una niña”, contó Monge a Teletica.com.

La pareja celebró la noticia con un almuerzo familiar al día siguiente, usando un juego de “gato” con ositos rosados y celestes para revelar el sexo de la bebé. Los abuelitos destaparon la fila rápidamente, y el grito de alegría confirmó que se trataba de una niña.

Monge, quien actualmente tiene 18 semanas de embarazo, compartió que aún no han decidido el nombre y que la pequeña “nacerá en enero, si Dios quiere”.

​“Aunque las mamás digan que no importa si es niño o niña, yo te lo puedo asegurar: si es niño lo vamos a amar muchísimo, y si es niña la vamos a amar muchísimo. No tengo una inclinación”, había dicho la comunicadora semanas atrás.

Desde que anunció su embarazo, la emoción ha sido constante en el set de Buen Día. Los compañeros de trabajo incluso organizaron una “quiniela” para adivinar el sexo del bebé, con la mayoría apostando por una niña, algo que finalmente se confirmó.

Monge también bromeó sobre los síntomas contradictorios que ha tenido y cómo estos alimentaron las apuestas de sus colegas.



Con un embarazo que avanza, la presentadora asegura que lo más importante es disfrutar cada momento y recibir a su bebé con alegría, rodeada de la familia y el equipo que la acompaña diariamente en el programa.

