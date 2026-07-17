¿Niño o niña? Minerva Rojas habla sobre llegada de su bebé

Minerva Rojas, comunicadora del programa De Boca en Boca reveló, durante el programa de este viernes, que ya sabe el sexo de su bebé: será una niña. Además, en el mismo espacio televisivo celebraron el baby shower.

La comunicadora, quien actualmente cumple 28 semanas de gestación, conversó con Teletica.com sobre sus expectativas para esta nueva etapa de su vida.



¿Cómo se siente al saber que cada vez falta menos para recibir a su bebé?

Estoy muy emocionada, y la verdad se me ha pasado muy rápido el tiempo. Sí estoy muy cansada, pero estamos muy emocionados y contando los días para tener a nuestra bebé en la casa. La verdad es que es como un sueño hecho realidad poder tener una integrante más en la familia, ahora somos cuatro.

Si es verdad que me asusta un poco porque es algo diferente a lo que estoy acostumbrada, que es ser mamá de un niño. Hay muchas cosas que no sé cómo van a ser ni cómo hacerlas, pero creo que es parte de la aventura y la experiencia que es ser mamá otra vez y ahora de una forma diferente. Estamos muy felices, emocionados y pidiéndole mucho a Dios para que nos cuide a nosotros y a ella.



¿Por qué escogió﻿ el nombre Alma y qué significado tiene para usted?

Inicialmente, estábamos ante la decisión de si esperar a saber el sexo del bebé cuando naciera o antes. Yo quería esperarme a que naciera, y lo he dicho anteriormente, pero el papá quería saber desde antes. Y bueno, como es su primera experiencia siendo papá, llegamos a un consenso. Creo que para él era bonito saber qué era y comprarle cositas. Entonces al final accedí, y elegimos el nombre Alma.



Alma significa “la que da vida” y también significa bondadosa de espíritu; entonces creo que es el significado que tiene para nosotros en nuestras vidas actualmente después de situaciones que han sido complicadas. Creo que ahora Alma llega a unir una familia que ahora es de cuatro, entonces para mí tiene un significado mucho más fuerte. Además, pienso que es un nombre muy noble y puro. También, oramos mucho para que Dios nos iluminara con el nombre que ella debía llevar, y elegimos ese nombre que nos gusta, nos hace sentir muy contentos y desde ya nos hace sentir eso que significa el nombre Alma.



¿Cuáles son sus expectativas como mamá ahora que va a tener una hija?

Mi principal objetivo es aprender de la manera correcta cada día. Ellos siempre vienen a enseñarle a uno más de lo que uno puede enseñarles a ellos. Parece mentira, pero así es. También tengo como objetivo principal disfrutarlos mucho; planeo en mis meses de incapacidad no solo ocuparme de todo el ajetreo que ya trae el posparto, sino también dedicarle tiempo a los dos. A veces uno tiende a enfocarse más en el recién nacido, pero también tengo otro niño que depende de mí, entonces el objetivo es poder acompañarlos a los dos y dedicarles esos meses que voy a estar en la casa.

De hecho, pensamos darnos un tiempo antes de recibir visitas en la casa para consolidar nuestra conexión como familia. Además, para mi hijo es una etapa completamente nueva porque él no tiene hermanos, entonces para él también va a ser todo un reto y justamente por eso queremos dedicarnos los primeros meses a eso. A aprender, a generar una estructura o rutina para la familia que sea favorable para todos.



¿De qué manera cree que va a cambiar su dinámica familiar ahora que va a ser mamá de dos hijos?

Creo que bastante; mi hijo va a ser hermano mayor, Bryan va a ser papá por primera vez, y yo voy a ser mamá de una niña por primera vez. Todos estamos experimentando cosas distintas; creo que es muy diferente adecuar una rutina a un segundo bebé que a un primero porque tienes que buscar la forma de cumplir con todas las responsabilidades de la maternidad sin dejar de lado al hijo que ya tienes. Por ejemplo, con cuestiones de la escuela y demás.

Entonces, aún no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque eso nos lo va a venir a enseñar la bebé. Cuáles van a ser las necesidades de ella, sus requerimientos, eso todavía no lo sabemos porque depende mucho de la personalidad, y a partir de eso nos adecuamos nosotros. Hay cosas que a partir de ahora van a cambiar, pero estamos esperando que nazca para saber específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que lo que va a cambiar tiene que ver con las salidas; vamos a tener que pasar más tiempo en la casa y ya le hemos explicado a Alejandro eso para que el entienda poco a poco.

¿Qué mensaje le gustaría compartir con otras madres que la siguen?

Para mí, trabajar en televisión es un honor, y algo que yo honro todos los días. Es algo por lo que trabajé y por lo que soñé. Sin embargo, para mí es un trabajo. Y sé que al igual que yo, hay muchas mamás que se levantan todos los días a trabajar y a sacar sus hijos adelante, acompañadas de sus parejas o solitas. Al final, yo soy u﻿na mamá más que ha tenido problemas y circunstancias que no han sido fáciles. Sí, trabajo en televisión, pero eso no me hace pensar que tengo más o menos privilegios. Las mamás enfrentamos todos los días un reto muy grande a nivel emocional, hormonal y a nivel de educación con los hijos.

Al final, ser mamá es un trabajo abismal. Yo lo que le puedo decir a todas es que las admiro mucho y sé, de primera mano, lo lindo y difícil que es. A veces tenemos sueños y pensamos que ya por tener hijos no lo podemos lograr, y ciertamente puede ser más difícil por tener que adecuarnos a una rutina distinta, pero sí se puede. Lo que les digo es que sigan adelante, yo he aprendido mucho de muchas señoras lindas que he conocido en el trabajo y la verdad es que todas las mamás se merecen un reconocimiento por todo lo que hacen dentro y fuera de la casa.

También aprovecho para agradecer a tantas que me hacen llegar sus muestras de cariño y buenos deseos, tanto amistades como personas que tal vez no conozco, pero me ven en la tele. Me he topado muchas señoras lindas que me bendicen y se persignan cuando me ven en la calle, y es gratificante saber que a través de un trabajo como la televisión, uno es capaz de llegar al corazón de tantas mamás, abuelas y tías que ven el programa.

