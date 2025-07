¿Niño o niña? Equipo de ‘Buen Día’ con opiniones divididas sobre embarazo de compañera

Desde que la periodista Carolina Monge anunció que está embarazada de su primer hijo, la emoción no ha parado en el set de Buen Día. Y como no podía faltar, una de las preguntas más comentadas en pasillos y redes sociales es: ¿será niño o niña?



Aunque la pareja todavía no ha revelado el sexo del bebé —y están considerando si conocerlo a través de una prueba de sangre o esperar al ultrasonido—, en el equipo del programa ya hay apuestas, intuiciones y hasta “quiniela” entre compañeros.

​“Yo siento que es niño, pero todo apunta a que puede ser niña… así que sigo ahí, con la expectativa medio complicada”, confesó entre risas Carmen Peraza, asistente de producción. Ella asegura que ha analizado desde síntomas hasta pruebas caseras, como la famosa prueba de la aguja.

Daniel Céspedes, conductor del espacio, también cree que es niña.

​“Aquí gana niña. Tenemos una quiniela y niña va arrasando. Carolina también cree que es niña, me lo dijo”.

De hecho, según contó la propia presentadora, tanto su ginecólogo como otro especialista que ha visto los ultrasonidos sospechan que se trataría de una niña. Incluso su esposo, Víctor Barrantes, soñó que lo era.

​“Yo digo: ‘Ah no, ya por ahí va la cosa’, porque ya no es solo lo que una siente o lo que dicen las tías, sino también los doctores. Aunque todos aclaran que aún es pronto para asegurarlo”, comentó entre risas.

Monge insiste en que no tiene una preferencia y que lo único que desea es que su bebé llegue sano.

​“Aunque las mamás digan que no importa si es niño o niña, yo te lo puedo asegurar: si es niño lo vamos a amar muchísimo, y si es niña la vamos a amar muchísimo. No tengo una inclinación”, expresó con ternura.

Incluso bromeó sobre los “síntomas contradictorios” que ha tenido.

​“Algunas mamás me dicen que por cómo me siento debe ser niño, otras dicen que por los antojos y la forma de la pancita es niña. Así que todo está muy peleado”.

Mientras tanto, la presentadora se enfoca en disfrutar cada momento de su embarazo, acompañada de una oficina donde todos están igual de emocionados que ella.