Niña tica triunfa en La Voz: “Pensé que nadie me iba a querer y ahora estoy en la final”

Nadia González Elasily nunca se imaginó que llegaría tan lejos en el concurso 'The Voice Kids' (La Voz) Alemania. Justamente, la niña costarricense de 11 años cantará, este viernes, en la final del concurso alemán.

"Cuando mandamos el video, yo estaba como 'ay, ni lo van a aceptar', y en la audición pensé 'nadie me va a querer' y ahora estoy en la final", contó la tica a Teletica.com.

Nadia González canta desde los tres años con su papá, José Eduardo González Vargas, quien la acompaña con la guitarra. Asegura que le gusta cantar porque es otra forma de mostrar las emociones.

La joven cantante vive desde hace cinco años en Alemania por el trabajo de su padre, pero ha visitado Costa Rica muchas veces.

"Me encanta este país (Costa Rica), las personas son muy buenas y me gustan mucho las Tronaditas porque no tenemos de estas en Alemania y me gusta mucho el mar", acotó.