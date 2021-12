¡Nieva en Guácimo! En "la casa de las luces" todo es posible

En la época de Navidad, una vivienda se roba todas las miradas en Guácimo de Limón. Su decoración es tan llamativa que, incluso se convirtió en una parada obligatoria para todo aquel que transite por la zona.



Se le conoce popularmente como “La casa de las luces” y es un proyecto que esta familia inició en 2013. Teletica.com recorrió esta particular "postal navideña" junto a su creador.

“Todo comenzó porque mi mamá me pidió que trajera luces y desde ahí vamos creciendo. Este año empezamos en la última semana de octubre: comenzar a armar, muchas cosas se dañan, entonces hay que estar arreglando, conseguir las piezas y demás.

“Para mediados de diciembre es cuando logramos encender todo, ahí se mantiene alrededor de tres semanas y la primera semana de enero se recoge. Duramos, después, dos semanas más en tratar de organizar y guardar todo”, explicó Henry Barrantes, propietario de la casa.

No solo es un arduo trabajo de armar y desarmar, sino que esta familia tuvo que construir tres bodegas especiales para guardar la decoración. “Empecé con una, se me llenó, construí la segunda, se me llenó y ya con la tercera no tengo más espacio”, contó Barrantes.

El tico tiene 20 años de vivir en Estados Unidos y ahora viene a Costa Rica dos veces al año, especialmente para pasar estas fechas con sus padres.

¿Dónde surgió la idea?

Todo comenzó en Orlando, donde este costarricense ya tiene unos 150 adornos, aproximadamente.

“Esto lo agarré de un parque de Orlando, donde siempre llevaban todo esto y la simulación de nieve, ahí me puse a investigar un poco más y terminé trayéndome todo esto para Costa Rica. Me da mucha alegría ver tanta felicidad en niños y adultos, incluso adultos mayores, ver a los niños cómo brincan con la simulación de nieve y todo eso”, dijo Henry Barrantes.

Instalación especial

Si bien una decoración así es bastante envidiable, no deja de tener sus riesgos, en especial con tantas extensiones de luz; por eso, Henry tomó todas las medidas necesarias.

“Para poder hacer todo esto seguro, yo tuve que hacer una instalación completamente aparte, con una caja de breakers afuera y todo, cada toma es independiente, de hecho, ya estoy saturado, tengo que ampliar más”, relató.

¿Dónde está ubicada?

Según Barrantes, si una persona pregunta por “La casa de las luces”, todos los vecinos le van a decir dónde está ubicada; sin embargo, si usted lo desea, puede buscar el Asilo de Ancianos de Guácimo, de ahí son 50 metros al oeste.

La casa está encendida todos los días de 5:30 p. m. a 10 p. m., excepto cuando hay lluvia; pero, por suerte, llueve poco. Estará activa hasta el próximo 9 de enero. Cabe destacar que el paso por el lugar es completamente gratuito, además, se puede disfrutar cada ciertos minutos de un espectáculo de nieve.

“Estamos pasando una pandemia con momentos muy difíciles y esto nos da un poquito de alegría, reírnos y seguir adelante, luchando para seguir adelante”, concluyó el tico.

Un costarricense de buen corazón

A Barrantes le agrada saber que los vecinos disfrutan y se llenan de ilusión con este espectáculo. No obstante, su bondad va más allá: hace unos días, recogió gran parte de su decoración y se la llevó a una actividad con niños de bajos recursos en Limón, donde compartió con ellos, les mostró los inflables, decoraciones y les llevó hasta regalos. Los niños quedaron con una gran ilusión y alegría por los destellos navideños.