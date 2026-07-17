Nicoya celebrará los 202 años de la Anexión con un festival cultural de nueve días
El Festival Cultural de la Anexión se realizará del 17 al 26 de julio con actividades gratuitas, conciertos, gastronomía y tradiciones.
Periodista: Paola Zamora.
Nicoya vivirá nueve días de actividades culturales para conmemorar los 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. El Festival Cultural de la Anexión se desarrollará del 17 al 26 de julio con una agenda gratuita para vecinos y visitantes.
La programación incluirá el tradicional Tope de la Anexión, la Feria Regional de Caballos Iberoamericanos, una feria de emprendedores, presentaciones de marimbas en las calles, venta de comida típica y otras actividades que resaltan la identidad guanacasteca (ver video adjunto en la portada).
Durante el día, el cantón ofrecerá espacios dedicados a la cultura y las tradiciones. Las calles serán escenario de expresiones artísticas y actividades familiares.
En las noches, el festival contará con conciertos, presentaciones de grupos artísticos y bailes abiertos al público.
La Municipalidad de Nicoya destacó que el festival busca fortalecer el orgullo por las raíces nicoyanas y promover las tradiciones que identifican a Guanacaste.
Las autoridades invitaron a la población a participar en esta celebración, que reunirá música, gastronomía y expresiones culturales en honor a la historia del cantón y de la provincia.