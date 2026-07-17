Nicoya celebrará los 202 años de la Anexión con un festival cultural de nueve días

Periodista: Paola Zamora.

Nicoya vivirá nueve días de actividades culturales para conmemorar los 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. El Festival Cultural de la Anexión se desarrollará del 17 al 26 de julio con una agenda gratuita para vecinos y visitantes.



La programación incluirá el tradicional Tope de la Anexión, la Feria Regional de Caballos Iberoamericanos, una feria de emprendedores, presentaciones de marimbas en las calles, venta de comida típica y otras actividades que resaltan la identidad guanacasteca (ver video adjunto en la portada).



Durante el día, el cantón ofrecerá espacios dedicados a la cultura y las tradiciones. Las calles serán escenario de expresiones artísticas y actividades familiares.



En las noches, el festival contará con conciertos, presentaciones de grupos artísticos y bailes abiertos al público.



La Municipalidad de Nicoya destacó que el festival busca fortalecer el orgullo por las raíces nicoyanas y promover las tradiciones que identifican a Guanacaste.



Las autoridades invitaron a la población a participar en esta celebración, que reunirá música, gastronomía y expresiones culturales en honor a la historia del cantón y de la provincia.





