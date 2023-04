Nicole Roper informa que su cirugía no salió como esperaba

Sin embargo, no se pudo hacer porque los médicos no encontraron suficiente piel sana para realizarlo.

" La cirugía se complicó mucho y no pudieron completarla, lo que significa que no hay manera de poner otra bolsa al frente y no se puede operar más. Los tubos de atrás se quedan (se refiere a la ostomía que tiene, por lo que seguirá cargando bolsas en su cuerpo). Había demasiado daño de radiación pegado a la piel. Si seguían tratando (de sustraer la piel) me hubieran matado”, señaló la joven de 28 años.

En la transmisión también participó su mamá, Lynda Díaz, quien se refirió al tema diciéndole a su hija: “Has sido muy fuerte, tienes que seguir luchando positiva como todo este tiempo. Se intentó, no se pudo. Ahora vamos un día a la vez, para adelante, no te caigas, no te puedes caer, porque si caes, cae la gordita, no nos queda de otra y así es. Ayer pudieron quitarle bastante tejido de cicatrización que tiene por dentro acumulado, esa parte fue muy positiva porque le sacaron bastante y eso le quitará bastante los dolores, pero si la otra parte no se pudo realizar".