Nicole Roper: "Hoy me siento más bonita que nunca, con tres bolsas y un catéter"

"Cuando me pusieron la primera bolsa en la ileostomía, fue un cambio muy drástico físicamente, más para mí, que vengo de una familia en que mi mamá era modelo, mi hermana es modelo, y la forma en la que uno se ve es muy importante. Después me meten dos bolsas atrás, porque los riñones me empezaron a colapsar, entonces me veo enfrentada a tres bolsas, físicamente pegadas a mí.

"Yo hoy, en este día, me siento más bonita y preciosa que nunca, y con tres bolsas y un catéter, y no me importa porque estoy feliz. Aunque no sea lo que uno quiere ver en el espejo, pero yo me amo, yo me amo así, con mis bolsitas y mangueritas", declaró en entrevista con el periodista de 'De Boca en Boca'.