Nicole "Coco" Roper: “Mi ritmo cardiaco subió al punto de que me iba a dar un paro”

Por Eric Corrales | 17 de noviembre de 2023, 23:15 PM

La hija de la empresaria Lynda Díaz, Nicole "Coco" Roper, aseguró que estuvo a punto de sufrir un infarto luego de que una enfermera le diera una sobredosis de medicamentos.

“Coco”, como le dicen de cariño, es sobreviviente de cáncer gástrico endocervical adenocarcinoma y ha sido sometida a distintas cirugías para mejorar su calidad de vida.

Actualmente se encuentra en el hospital, en Estados Unidos, por uno de estos tratamientos, fue cuando decidió relatar en sus redes sociales la mala experiencia que vivió.

“Yo tengo que tomar dos medicinas que eran muy fuertes, la enfermera, me metió la medicina muy fuerte y rápido por la vía, de inmediato sentí que me iba a desmayar, no podía respirar, mi ritmo cardiaco subió al punto que me iba a dar un paro, me metió 100 ml cuando eran 50 ml, casi entro en un paro, tuvieron que llamar a los médicos”, dijo la joven de 24 años.

En su relato agregó que tuvo que gritar porque la enfermera le daba miedo pedir ayuda a los médicos.

“Le dijo a ella que vaya y busque ayuda y ella me dijo que no, que ahorita se me iba a pasar, me aferré de la fuerza que solo Dios me puede dar y me sigue dando, grité.

“Vino otra enfermera, pusieron el código azul y vinieron todos, pasaron casi 40 minutos para estabilizarme. Yo literal, pensé que me iba a morir, me dio más miedo que ella no quería pedir ayuda, qué tipo de persona hace eso, si me muero aquí, me muero sola, no tenía a nadie que me estuviera agarrando la mano”, mencionó la joven madre.

Actualmente, los médicos le están haciendo exámenes para monitorear el ritmo cardiaco y asegurarse que no tenga secuelas.

“El corazón no me daba más, fue horrible, pensar que me iba a morir en las manos de una persona que literalmente no le importo.