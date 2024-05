Nicolas Cage será ‘Spiderman Noir’ en nueva serie de Prime Video

El reconocido actor Nicolas Cage será el protagonista de la primera serie live action de la versión alternativa del hombre araña, Spiderman Noir.



Así lo confirmó la plataforma de streaming de Amazon, Prime Video. El proyecto lleva más de un año en desarrollo y se perfilará como una prometedora adaptación del universo Marvel.



​“Expandir el universo Marvel con Noir es una oportunidad única y especial, y nos sentimos honrados de llevar esta serie a nuestros clientes globales de Prime Video. El extremadamente talentoso Nicolas Cage es una elección ideal para nuestro nuevo superhéroe y el consumado equipo de producción formado por Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal y el increíble equipo de Sony está dedicado a expandir esta franquicia de la manera más auténtica”, explicó Vernon Sanders, director de televisión de Amazon MGM Studios, en un comunicado de prensa.

La historia también seguirá a otros hombres arañas dentro del multiverso, y corresponde a una adaptación de las películas animadas Spider-Man: Into the Spider-Verse y Spiderman: Across the Spider-Verse.

​“¡Estamos absolutamente emocionados de tener a Nicolas Cage protagonizando esta serie! Nadie más podría aportar tanto patetismo, dolor y corazón a este personaje singular. Junto con nuestros brillantes productores y socios en Amazon MGM Studios y Prime Video, no podríamos pedir un mejor equipo para explorar esta reinvención de un personaje tan icónico en el Universo de Personajes Marvel de Sony”, resaltó Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures Television.

Por el momento, no se sabe cuándo estrenará la nueva serie ni que otros actores tomarán roles protagónicos.