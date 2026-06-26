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Nicky Jam, Wisin y Banda MS encabezarán Barboza Fest 2026: esto costarán las entradas

El evento se realizará el próximo sábado 12 de setiembre en el Estadio Nacional.

Por Mariana Valladares 26 de junio de 2026, 15:00 PM

Los artistas Nicky Jam, Wisin, Darell, Banda MS, Espinoza Paz, Hanna Rivas y el DJ Alex Sensation se presentarán el próximo sábado 12 de setiembre en el Estadio Nacional como parte del Barboza Fest 2026.

El festival se realizará de 2 p. m. a 10 p. m. La producción espera reunir a miles de asistentes en un espectáculo que combinará distintos géneros musicales en un mismo escenario.

La venta de entradas ya está habilitada por medio de la plataforma Kuikpei. Como parte del lanzamiento, la organización ofrece una promoción especial para la localidad de Gramilla por $35 hasta agotar existencias. Luego, ese espacio tendrá un valor de $70.

Los precios de las entradas, con cargos incluidos, son los siguientes:

Palco Oeste: $600.
Experiencia: $500.
Platinum: $375.
Gold: $250.
Terraza Oeste: $200.
Balcón Este y Oeste: $180.
Platea Este y Oeste: $150.
Gramilla Premium: $130.
Sombra Este y Oeste: $75.
Sur: $50.
Gramilla Promoción: $35 hasta agotar existencias.

La producción informó que el evento será exclusivo para personas mayores de edad.

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