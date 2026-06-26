Nicky Jam, Wisin y Banda MS encabezarán Barboza Fest 2026: esto costarán las entradas
El evento se realizará el próximo sábado 12 de setiembre en el Estadio Nacional.
Los artistas Nicky Jam, Wisin, Darell, Banda MS, Espinoza Paz, Hanna Rivas y el DJ Alex Sensation se presentarán el próximo sábado 12 de setiembre en el Estadio Nacional como parte del Barboza Fest 2026.
El festival se realizará de 2 p. m. a 10 p. m. La producción espera reunir a miles de asistentes en un espectáculo que combinará distintos géneros musicales en un mismo escenario.
La venta de entradas ya está habilitada por medio de la plataforma Kuikpei . Como parte del lanzamiento, la organización ofrece una promoción especial para la localidad de Gramilla por $35 hasta agotar existencias. Luego, ese espacio tendrá un valor de $70.
Los precios de las entradas, con cargos incluidos, son los siguientes:
Palco Oeste: $600.
Experiencia: $500.
Platinum: $375.
Gold: $250.
Terraza Oeste: $200.
Balcón Este y Oeste: $180.
Platea Este y Oeste: $150.
Gramilla Premium: $130.
Sombra Este y Oeste: $75.
Sur: $50.
Gramilla Promoción: $35 hasta agotar existencias.
La producción informó que el evento será exclusivo para personas mayores de edad.