Nicky Jam, Wisin y Banda MS encabezarán Barboza Fest 2026: esto costarán las entradas

Los artistas Nicky Jam, Wisin, Darell, Banda MS, Espinoza Paz, Hanna Rivas y el DJ Alex Sensation se presentarán el próximo sábado 12 de setiembre en el Estadio Nacional como parte del Barboza Fest 2026.



El festival se realizará de 2 p. m. a 10 p. m. La producción espera reunir a miles de asistentes en un espectáculo que combinará distintos géneros musicales en un mismo escenario.



La venta de entradas ya está habilitada por medio de la plataforma ﻿Kuikpei﻿. Como parte del lanzamiento, la organización ofrece una promoción especial para la localidad de Gramilla por $35 hasta agotar existencias. Luego, ese espacio tendrá un valor de $70.



Los precios de las entradas, con cargos incluidos, son los siguientes:



Palco Oeste: $600.

Experiencia: $500.

Platinum: $375.

Gold: $250.

Terraza Oeste: $200.

Balcón Este y Oeste: $180.

Platea Este y Oeste: $150.

Gramilla Premium: $130.

Sombra Este y Oeste: $75.

Sur: $50.

Gramilla Promoción: $35 hasta agotar existencias.

La producción informó que el evento será exclusivo para personas mayores de edad.