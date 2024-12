Nicko McBrain se retira como baterista de giras de Iron Maiden, tras 42 años

Iron Maiden, una de las bandas más icónicas del heavy metal, se prepara para un cambio significativo. Nicko McBrain, integrante de la banda durante más de cuatro décadas, anunció que se retira como baterista de giras y que su última presentación con Maiden será este sábado 7 de diciembre, en São Paulo, Brasil.



A través de un comunicado lleno de emoción, McBrain compartió los motivos detrás de su decisión.



El músico aseguró que, aunque se aleja de las giras, seguirá siendo parte de la familia de Iron Maiden, colaborando en diversos proyectos.

​"Seguiré trabajando en una variedad de proyectos que mis managers, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen planeados para mí. También me concentraré en mis negocios actuales, como The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, Titanium Tart y Rock-N-Roll Ribs", explicó.