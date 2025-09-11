Nicki Nicole habla sobre su relación con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

La cantante argentina Nicki Nicole rompió el silencio y habló por primera vez de su relación con el futbolista Lamine Yamal, figura emergente del FC Barcelona.

Tras semanas de rumores y especulaciones, la artista aseguró que atraviesa un momento personal pleno.

​“Muy feliz. Estoy muy enamorada”, expresó este miércoles en Barcelona durante un evento de moda.

El delantero, de apenas 18 años, ya había confirmado el noviazgo a finales de agosto con una publicación en sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía junto a la artista, rodeados de pétalos de rosa y globos en forma de corazón.

La imagen, dedicada al cumpleaños de Nicole, fue la primera oficialización pública del vínculo, aunque la cercanía entre ambos ya era comentada desde semanas atrás.

Las pistas sobre la relación comenzaron a circular a principios de verano. Se les vio compartiendo celebraciones, salidas nocturnas e incluso coincidieron en publicaciones en redes sociales desde un yate. Otro detalle que alimentó los rumores fue la presencia de la cantante en el Trofeo Joan Gamper, donde asistió con la camiseta blaugrana en la grada del estadio Johan Cruyff.

El vínculo sentimental coloca de nuevo a Yamal en la atención mediática, tras protagonizar en julio la portada de una revista española por unas vacaciones en Italia junto a la influencer gallega Fati Vázquez, de 30 años.

Aquellas imágenes despertaron críticas y comentarios en redes sociales debido a la diferencia de edad, lo que derivó en una respuesta pública de la creadora de contenido.

Por su parte, la vida personal de Nicki Nicole también ha estado en el ojo público. Hasta febrero de 2024 mantenía una relación con el cantante Peso Pluma, con quien hizo oficial su romance en un concierto en Ciudad de México.

La ruptura se produjo tras difundirse imágenes del mexicano en Las Vegas acompañado de otra mujer, hecho que la artista confirmó en redes sociales con un mensaje donde habló de respeto y deslealtad.

Ahora, la intérprete asegura sentirse en una etapa de plenitud, tanto en su vida profesional como personal, y lo deja ver con una sonrisa que confirma lo que hasta hace poco solo eran rumores.