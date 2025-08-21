Nick Vujicic llegó a Costa Rica para compartir su historia de fe y resiliencia

El reconocido conferencista motivacional Nick Vujicic llegó al país para compartir su inspiradora historia de vida en el evento titulado Una Noche de Esperanza, realizado en el auditorio Casa Oasis (ver video adjunto de Telenoticias).

Su mensaje ha tocado millones de corazones alrededor del mundo. Desde sus primeros años, la vida de Vujicic estuvo marcada por el dolor, el rechazo y la depresión. Sin embargo, en medio de la adversidad, encontró su propósito y decidió transformar su historia en una fuente de esperanza.

Desde los 19 años, ha recorrido el mundo dando conferencias sobre fe, resiliencia y superación personal. Hoy, su vida es testimonio de que ningún obstáculo es demasiado grande cuando se vive con convicción, propósito y esperanza.