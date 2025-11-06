NFL llega a España con espectáculo histórico: Bizarrap y Daddy Yankee en el Bernabéu

La NFL continúa su expansión internacional y llega por primera vez a España, después de organizar partidos en Brasil, Alemania y México. El juego entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins se jugará en el icónico Estadio Santiago Bernabéu y tendrá un espectáculo musical como protagonista.



Bizarrap, conocido por sus BZRP Music Sessions que han catapultado a artistas como Shakira, Quevedo y Rauw Alejandro, estrenará junto a Daddy Yankee la Music Session #0/66. Esta es su primera sesión del año, luego de un periodo sin lanzamientos tras sus colaboraciones con Luck Ra, Lismal y Natanael Cano.



Daddy Yankee, quien se había retirado de la música comercial hace tres años tras su último concierto en San Juan, regresa ahora con un enfoque más reflexivo y espiritual, tras haber lanzado en julio de 2025 la canción Sonríele bajo el nombre artístico DY. Su participación en el show de medio tiempo marca un regreso inesperado al género urbano junto al productor argentino.

​“Es un honor encabezar el 'show' de medio tiempo en el primer juego de la NFL en España. Hacerlo junto a Daddy Yankee, una leyenda, lo hace aún más especial”, declaró Bizarrap, según Billboard.

Por su parte, el puertorriqueño comentó:

“Estoy emocionado de volver a los escenarios con el talento de Bizarrap y de compartir nuestra música con los 'fans' de todo el mundo. Madrid, prepárense para un 'show' espectacular”.

Además de la Music Session #0/66, Bizarrap interpretará algunos de sus éxitos más reconocidos. El pre-show incluirá la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid interpretando el himno nacional de España, y la cantante Karina Pasian entonando el himno estadounidense.

El Music Session estrenó este miércoles 5 de noviembre y en menos de 20 horas tiene 7,5 millones de reproducciones. Escuche el tema aquí:

Tim Tubito, director sénior de presentación de juegos y entretenimiento global de la NFL, destacó la importancia de promover a los artistas latinos a nivel internacional y aseguró que los espectadores serán testigos de un momento histórico.

